È tempo di SAP Product Footprint Management

SAP ha annunciato la disponibilità di SAP Product Footprint Management, che consente alle aziende di calcolare l’impronta ambientale dei propri prodotti lungo tutta la catena del valore. La nuova soluzione prende in considerazione l’intero ciclo di vita del prodotto, aiutando le aziende a comunicare l’impronta ambientale dei propri prodotti alle autorità preposte e a rendere la propria offerta più sostenibile.

SAP Product Footprint Management fa parte di un nuovo portafoglio di applicazioni business specifiche per la sostenibilità che offrono trasparenza e funzionalità di misurazione lungo tutta la catena di approvvigionamento, permettendo alle aziende di diminuire le proprie emissioni di carbonio e gestire le attività in modo più sostenibile.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Thomas Saueressig, member of the Executive Board di SAP SE e responsible dell’area SAP Product Engineering: «I clienti lo vogliono e il mondo ne ha bisogno. Non c’è tempo da perdere perché le aziende agiscano in modo più responsabile e sostenibile. Gli obiettivi di sostenibilità sono sempre più importanti per il successo di un’organizzazione quanto gli obiettivi finanziari. Quando le aziende incorporano i dati sulle emissioni in ogni processo di business, i leader possono guidare un cambiamento reale prendendo decisioni consapevoli lungo l’intera catena del valore. Questo è ciò che fa scalare la transizione verso percorsi a basse emissioni e SAP è in una posizione unica per promuovere questo cambiamento attraverso reti aziendali collaborative, intelligenti e sostenibili».

Integrando i dati di tutte le soluzioni che governano i processi di produzione con i dati master di applicazioni business come SAP S/4HANA, SAP Product Footprint Management può calcolare l’impatto ambientale di vari scenari di produzione. Ad esempio, azienda di biscotti può scegliere la fonte di approvvigionamento del cioccolato in base sia al costo della materia prima che alla sua impronta di carbonio.

L’approccio basato sui dati di SAP consente alle organizzazioni di integrare la sostenibilità in modo completo e di ottenere informazioni fruibili lungo l’intera catena del valore per passare a processi aziendali a basse emissioni di carbonio. Con questo approccio differenziante, SAP aiuta le aziende a identificare in modo proattivo l’impatto del carbonio all’inizio del ciclo di vita del prodotto anziché in modo reattivo dopo che il prodotto è già stato sviluppato. Inoltre, SAP Product Footprint Management non solo fornisce alle aziende i dati per ridurre le emissioni di carbonio lungo le loro catene del valore, ma abilita lo scambio di informazioni con clienti, fornitori e partner commerciali, favorendo la trasparenza nelle emissioni di ambito 1, ambito 2 e ambito 3 di un’azienda.

SAP Product Footprint Management, una soluzione nativa in cloud basata su SAP Business Technology Platform, è progettata per misurare e segnalare le emissioni di gas serra. I regolamenti governativi proposti per combattere gli effetti dannosi del cambiamento climatico potrebbero costare alle imprese fino a 120 miliardi di dollari. Un recente studio IDC ha mostrato che il collegamento delle indicazioni finanziarie e ambientali nella rendicontazione contabile, nonché la riduzione delle emissioni di carbonio, sono temi prioritari per i responsabili delle decisioni IT.*

L’impegno di SAP per la sostenibilità

Da più di dieci anni, SAP si posiziona come un’azienda esemplare nelle prassi di business sostenibili. Oltre ad essere stata nominato leader dell’industria del software negli indici di sostenibilità Dow Jones (DJSI) per 14 anni consecutivi, SAP è membro della Value Balancing Alliance. Questi elementi, combinati con il SAP Integrated Report, dimostrano l’impegno dell’azienda a guidare l’integrazione delle performance economiche, ambientali e sociali a sostegno delle decisioni di business.

Per Marta Muñoz, senior research director e Lead Technology & Sustainability Practice, IDC EME: «SAP ha da tempo una forte attenzione dedicata alla sostenibilità delle proprie attività. Il lancio della soluzione SAP Product Footprint Management, combinato con il Pathfinder Project di WBCSD, rappresenta un’opportunità unica per riunire le aziende e indirizzare congiuntamente la decarbonizzazione attraverso le catene del valore e in settori diversi».