Future of Work: Nutanix e Citrix insieme per abilitare nuove modalità di lavoro ibride

Nutanix, specialista nell’hybrid multicloud computing, e Citrix uniscono le forze per permettere ai clienti di adattarsi rapidamente alla nuova realtà. Le due aziende hanno infatti siglato un accordo strategico grazie al quale forniranno accesso sicuro, on-demand e flessibile, ad applicazioni, dati e al proprio desktop da qualsiasi dispositivo, da qualunque luogo e su vasta scala attraverso l’infrastruttura iperconvergente di Nutanix (HCI) e distribuzioni multicloud ibride dei servizi Citrix DaaS e Virtual Apps and Desktop.

“Le aziende sono continuamente alla ricerca di soluzioni IT in grado di fornire l’agilità, la flessibilità e l’affidabilità necessaria per supportare una forza lavoro ibrida”, ha commentato Tarkan Maner, Chief Commercial Officer di Nutanix. “Insieme, Nutanix e Citrix sono in grado di fornire soluzioni per il telelavoro, implementabili in cloud privati e pubblici, combinando la semplicità della piattaforma cloud di Nutanix, alimentata dal proprio software HCI, con i servizi Citrix Virtual Apps and Desktops™, il tutto per rendere produttivi i dipendenti, ovunque si trovino”.

Le due aziende hanno un’esperienza assodata nell’abilitare, insieme, ambienti di telelavoro per migliaia di clienti, incluse grandi aziende come Fairway Independent Mortgage Corporation, istituzioni pubbliche come l’Arizona State University, e settori verticali come quello dei servizi finanziari e della sanità.

La partnership prevede quanto segue:

Nutanix diventerà il partner di riferimento di Citrix per quanto riguarda le implementazioni HCI ibride e multicloud. Nutanix Cloud Platform offre l’ambiente IT ideale per supportare i servizi Citrix Virtual Apps and Desktop in un ambiente multicloud ibrido. I clienti beneficeranno dell’infrastruttura HCI all’avanguardia di Nutanix – sia on-premise che nel cloud pubblico – che offre semplicità, vantaggi economici e gestione unificata, permettendo la mobilità dei carichi di lavoro tra cloud.

Citrix diventerà la soluzione di riferimento nell'ambito dell'enterprise end user computing sulla piattaforma cloud di Nutanix. Distribuita come parte di Citrix Workspace™, Citrix Virtual Apps and Desktops permette alle aziende di fornire accesso personalizzato ai sistemi, alle informazioni e agli strumenti necessari ai loro dipendenti in un'unica esperienza unificata. Inoltre permette di applicare dinamicamente policy di sicurezza basate sui comportamenti dell'utente e dell'ambiente in modo che possano lavorare quando, dove e come desiderano con la garanzia che le loro applicazioni, informazioni e dispositivi siano al sicuro. La soluzione è il più avanzato broker VDI (Virtual Desktop Infrastructure) per migliaia di clienti Nutanix, incluse le più grandi aziende globali, e i clienti potranno sfruttarla per creare una piattaforma di digital workplace unificata che offre sicurezza per applicazioni e dati, efficienza IT e produttività per qualsiasi tipo di utilizzo o settore verticale.

Grazie a questa collaborazione, Nutanix e Citrix sono in grado di fornire opzioni Desktop-as-a-Service (DaaS) complete che consentono loro di acquistare, implementare e gestire ambienti Citrix sulla piattaforma cloud di Nutanix, distribuita dai partner OEM (Original Equipment Manufacturer), GSI (Global System Integrator), SP (Service Provider) e fornitori di cloud pubblico in modo efficiente e conveniente, accelerando l’adozione di soluzioni di multicloud ibrido.

Inoltre, le due aziende lavoreranno congiuntamente a programmi di go-to-market e di enablement, roadmap di prodotto e assistenza clienti.

“Le aziende di tutto il mondo stanno migrando rapidamente verso una forza lavoro ibrida”, ha commentato Hector Lima, Executive Vice President and Chief of Customer Services, Citrix. “Rafforzando la partnership, Citrix e Nutanix mettono a disposizione dei clienti le giuste componenti per una transizione di successo e per sfruttare i benefici che ne derivano per attrarre e trattenere nuovi talenti e creare vantaggio competitivo”.