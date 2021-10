Ingrediente Juniper per la data-driven enterprise di Fujitsu

Juniper Networks fornirà soluzioni di networking avanzate per supportare l’approccio data-driven enterprise di Fujitsu. Lo ha annunciato Juniper stessa che ha siglato un accordo di partnership con Fujitsu per la fornitura di switch Ethernet ad alte prestazioni nella regione Emea per il portfolio di prodotti Fujitsu Server PRIMERGY, Fujitsu Storage ETERNUS e Fujitsu Integrated System PRIMEFLEX.

Fujitsu e il suo ecosistema di partner si occuperanno delle vendite, deployment e assistenza rappresentando un unico punto di contatto dei clienti per una selezione di switch Juniper.

Fujitsu collabora con partner tecnologici per anticipare l’evoluzione della domanda e ha compiuto la sua scelta in considerazione dell’ampiezza e della profondità del portfolio di soluzioni experience-first di Juniper e della complementarietà con le proprie soluzioni. In qualità di specialista nel networking cloud e data center, nell’automazione delle operation e nell’AI, Juniper supporterà la data-driven enterprise di Fujitsu e i suoi clienti ad affrontare le nuove frontiere del networking, quali la network agility, il Software-Defined Networking (SDN) e l’Edge Computing.

Grazie alla capacità di Juniper di creare reti data-driven che garantiscono intelligence e insight, Fujitsu può concentrarsi sul proprio portfolio per offrire server, storage e sistemi integrati ad alte prestazioni che offrono un’esperienza ottimale ai clienti.

Switch Juniper per la data-driven enterprise di Fujitsu

Le soluzioni Fujitsu saranno basate prevalentemente sugli switch Juniper Networks QFX Series, in particolare il modello QFX5120, un prodotto conveniente, flessibile, compatto e potente, che offre funzionalità di nuova generazione, come la virtualizzazione della rete in grosse fabric IP ad alta densità. Gli switch Ethernet Juniper Networks EX Series saranno anche usati da Fujitsu all’interno delle soluzioni di switching per piccoli ambienti data center.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Olivier Delachapelle, EMEA Head of Product Line Management di Fujitsu: «Costruire le giuste fondamenta architetturali è la chiave per creare un’azienda data-driven di successo. Ciò comporta un’efficiente gestione dei dati a livello di edge, core e cloud. Juniper Networks è sicuramente uno dei top player in tutte queste aree e pertanto è stato naturale che la scelta cadesse sul loro portfolio di soluzioni di switching. Questo è solo l’inizio in quanto vediamo un grosso potenziale nell’intero portfolio enterprise (soprattutto se pensiamo alla recente acquisizione di Apstra) e ci aspettiamo nuove sinergie in futuro».

Per Thomas Desrues, Vice President, Strategic Alliances di Juniper Networks: «Molte imprese stanno spostando applicazioni e workload su ambienti multicloud per assicurare agilità, scalabilità e risparmio. Questa migrazione richiede una connettività data center semplificata, aperta e sicura che permetta l’unificazione e la semplicità di gestione di risorse di calcolo, storage e infrastruttura di rete. Fujitsu e Juniper condividono la stessa visione: offrire soluzioni end-to-end flessibili e immediate per supportare queste esigenze».