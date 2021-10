NetApp acquisisce CloudCheckr

NetApp, azienda software globale basata sul cloud e incentrata sui dati, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per l’acquisizione di CloudCheckr, nota piattaforma di ottimizzazione di ambienti cloud che fornisce visibilità e dati approfonditi sul cloud per ridurre costi, garantire la sicurezza e la conformità dei dati e ottimizzare le risorse sul cloud.

Negli ultimi anni, le organizzazioni del settore privato e pubblico, insieme ai service provider, hanno intensificato e incrementato i loro investimenti nei servizi cloud; tuttavia, i costi ad esso associati si sono rivelati un ostacolo al passaggio rapido delle aziende al cloud e alle sue potenzialità.

Questa acquisizione estende l’offerta FinOps di Spot By NetApp, combinando la visibilità dei costi critici ed il reporting della piattaforma CloudCheckr con l’ottimizzazione continua dei costi e dei servizi gestiti da Spot by NetApp. Le feature integrate consentiranno alle organizzazioni di comprendere e migliorare continuamente le loro risorse cloud in modo tale da ottenere vantaggi competitivi grazie al cloud su larga scala.

L’acquisizione si inserisce in un’ottica di continua innovazione e crescita implementata da NetApp dei sevizi Spot by NetApp come componente fondamentale della propria strategia orientata al cloud. CloudCheckr completa la gamma di questi servizi, creando una nuova suite leader del settore per CloudOps, basata anche sulla recente acquisizione di Data Mechanics. Così, funzionalità come la visibilità a tutto tondo dei costi, analytics, gestione e ottimizzazione permetteranno alle imprese e ai service provider di monitorare e migliorare costantemente le loro infrastrutture cloud.

“La gestione dei costi e la spinta delle applicazioni cloud rappresentano una sfida significativa per le organizzazioni il cui scopo è quello di massimizzare il ROI dei loro investimenti cloud, mantenendo comunque elevati standard di performance” ha commentato Anthony Lye, Executive Vice President e General Manager della Business Unit Public Cloud Services di NetApp. “Inoltre, con l’analisi della fatturazione cloud, la gestione dei costi, le feature di compliance del cloud e quelle di sicurezza della piattaforma CloudOps attraverso l’acquisizione di CloudCheckr, permettiamo alle organizzazioni di distribuire l’infrastruttura e le applicazioni aziendali più velocemente, riducendo costi operativi e di capitale. Un passo avanti fondamentale nella nostra strategia FinOps e un’accelerazione della nostra posizione di leadership. In poche parole, meno costi e più cloud, solo grazie a NetApp.”

“L’integrazione di Spot By NetApp e CloudCheckr creerà una suite integrata di soluzioni sinergiche e complementari per gestire l’infrastruttura multi-cloud per i nostri clienti e partner” ha commentato Tim McKinnon CEO di CloudCheckr. “Il team di CloudCheckr è entusiasta di unirsi a NetApp e di contribuire alla ad affermare leadership dell’azienda nello spazio FinOps”