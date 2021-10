Batterie agli ioni di litio per i nuovi UPS Vertiv

Vertiv ha presentato nuovi sistemi di continuità (UPS) monofase ad alta efficienza con batterie agli ioni di litio, che vanno ad ampliare il portfolio di UPS line-interactive. Con capacità che vanno da 1.500 a 3.000 VA nei fattori di forma convertibili tower e rack-mount, le soluzioni Vertiv Edge Lithium-Ion sono disponibili in Europa, Medio Oriente e Africa.

Le batterie agli ioni di litio (note anche come Li-ion o LIB) richiedono meno manutenzione e sono quindi una scelta ideale per le implementazioni ai margini della rete, dove il supporto IT è limitato. Rispetto alle batterie al piombo acido regolate da valvole (VRLA), le batterie agli ioni di litio hanno una durata fino a 3 volte superiore, il che ottimizza il Total Cost of Ownership. Inoltre, sono più efficienti anche a temperature elevate, sono più piccole, più leggere e offrono un’autonomia maggiore rispetto alle batterie VRLA utilizzate per i sistemi UPS di queste capacità.

Gli UPS Vertiv Edge con batterie agli ioni di litio forniscono fino a 10 minuti di backup della batteria a pieno carico, rispetto ai 4-5 minuti circa di un UPS standard con batterie VRLA.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Karsten Winther, Vice President Sales di Vertiv EMEA: «Con l’aumento della digitalizzazione, molte applicazioni si stanno spostando all’edge della rete e richiedono una protezione affidabile dell’alimentazione. I sistemi UPS con batterie agli ioni di litio offrono vantaggi in termini di costi ed efficienza, e riducono la necessità di manutenzione in loco. Questo significa, di fatto, maggiore stabilità e risparmio per le implementazioni critiche Edge e maggiore libertà di scelta per i nostri clienti».

L’UPS Vertiv Edge Lithium-Ion è ideale per siti di edge computing e per diversi settori verticali, da quello sanitario a quello bancario, dall’education al retail sino ad arrivare alla pubblica amministrazione. Viene fornito con una garanzia standard di 5 anni sull’elettronica e sulla batteria. Il sistema può essere integrato con Vertiv VR Rack fornendo un’infrastruttura IT standardizzata che può essere facilmente implementata in diverse sedi periferiche.

La famiglia di UPS Vertiv Edge Lithium-Ion è supportata dal software Vertiv Power Insight, disponibile per il download gratuito dal sito web di Vertiv. Vertiv Power Insight consente agli utenti di monitorare e gestire facilmente fino a 100 unità di distribuzione dell’alimentazione in rack (rPDU) e sistemi UPS, con protezione dello spegnimento per server singoli e virtuali, fornendo una maggiore visibilità e una migliore gestione di più sistemi Edge distribuiti in varie location. La nuova versione di Vertiv Power Insight fornisce il plug-in VMware vCenter per semplificare la gestione e la disponibilità dell’alimentazione.