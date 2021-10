Mandiant Academy forma i team di sicurezza

Mandiant ha presentato Mandiant Academy, il nuovo programma di formazione che sfrutta l’esperienza di Mandiant in materia di threat intelligence e di sicurezza informatica offrendo offre corsi di formazione, certificazioni per la risposta agli incidenti, analisi dell’intelligence e formazione delle competenze, per soddisfare le necessità dei team di sicurezza.

Proposta da esperti di cyber security che operano in prima linea, Mandiant Academy è progettata per aiutare a colmare il divario di competenze in materia di sicurezza informatica, contribuendo a incrementare le capacità dei team di sicurezza, migliorandone la prevenzione, la rilevazione e la risposta agli aggressori, che sono in continua evoluzione.

Formazione e certificazione per eliminare il divario di competenze nella sicurezza IT

Si stima che quasi mezzo milione di posti di lavoro nella sicurezza informatica sono attualmente vacanti. Questo gap di competenze è aggravato dal fatto che le tattiche, le tecniche e le procedure (TTP) dei cyber criminali, sono diventate più avanzate e imprevedibili. Le organizzazioni hanno necessità di implementare strategie che coinvolgano la formazione dei loro team di sicurezza per sviluppare e incrementare le loro capacità di problem-solving e di pensiero critico con l’obiettivo di sconfiggere le minacce attuali. Mandiant Academy aiuta a garantire che i professionisti della sicurezza informatica abbiano a disposizione le giuste competenze e le ultime conoscenze sul panorama degli attaccanti, in modo da essere ancor di più una risorsa aggiuntiva per le organizzazioni prima, durante e dopo un incidente.

Per aumentare l’impatto del programma di formazione di Mandiant, l’azienda sta collaborando con VetSec un’organizzazione no-profit che aiuta i veterani a iniziare una carriera nel campo della sicurezza informatica, per offrire a 33 membri di VetSec, un accesso gratuito ai corsi on-demand di Cyber Threat Intelligence Training della Mandiant Academy.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tom Marsland, Presidente del consiglio di amministrazione di VetSe: «Siamo entusiasti di offrire a questo gruppo la possibilità di accedere a una formazione approfondita tenuta da esperti di sicurezza informatica che combattono giornalmente gli attaccanti sofisticati. A VetSec lavoriamo con i veterani per aiutarli a continuare a eccellere o a passare dall’esercito a una carriera sicura nell’IT e nella sicurezza informatica. Questo include fornire le migliori risorse gratuite, come lo è Mandiant Academy».

I corsi On-Demand Cyber Threat Intelligence Training offrono ai professionisti della sicurezza classi di livello professionale per imparare competenze di sicurezza critiche, comprese le best practice di intelligence sulle minacce, l’attività dell’attaccante, l’analisi RFI e altro ancora.

In aggiunta a questi corsi, Mandiant Academy offre alle organizzazioni una serie di opzioni di formazione su misura, tra cui:

· Un programma di certificazioni, progettato per testare le capacità di risposta dei team di sicurezza e la threat intelligence contro le minacce informatiche attuali;

Corsi tenuti da un istruttore, dedicati a un’azienda o offerti in remoto a singoli professionisti della sicurezza;

Sessioni on-demand che possono essere seguite da casa;

Esperienze pratiche immersive e personalizzate per convalidare le capacità di un team di affrontare degli scenari specifici, ad esempio con le attività di ThreatSpace, Mandiant crea una simulazione di tre giorni per lavorare su minacce reali a fianco dei partecipanti;

Corsi di Security Expertise e Incident Response tenuti da professionisti attivi della sicurezza. Sfruttando la grande esperienza di Mandiant nella risposta agli incidenti in prima linea, gli istruttori offrono una conoscenza reale di TTP, strumenti e malware degli attaccanti da applicare durante le attività lavorative.

Alcuni video gratuiti di anteprima della Mandiant Academy sono disponibili qui

La guida “The Defender’s Advantage”

Mandiant presenta anche un nuovo libro, intitolato “The Defender’s Advantage“, utile ai professionisti della sicurezza informatica e ai leader delle organizzazioni come risorsa educativa. Il libro fornisce suggerimenti da parte degli esperti su come attivare le difese informatiche e impiegare gli acceleratori per ottenere un vantaggio nel panorama della cyber security, che è in continua evoluzione. “The Defender’s Advantage” include consigli su come avere team di sicurezza con le giuste persone, i processi corretti e le capacità per le attività di threat hunting e gestire gli incidenti, in aggiunta a competenze dei leader del settore, tra cui i team di Threat Intelligence e Strategic Consulting di Mandiant.

Per Nick Bennett, Vice President di Mandiant Consulting: «La maggior parte delle organizzazioni che si occupano di sicurezza informatica sono altamente concentrate nel dotare i loro Security Operation Center (SOC) con gli ultimi strumenti per difendersi dai cyber attacchi all’interno del loro ambiente. Creare un team di sicurezza forte va oltre l’implementazione degli ultimi strumenti e soluzioni; è necessario trovare e sviluppare le giuste persone per coltivare un team che offra alte prestazioni, e che sia attrezzato per operare nel panorama informatico in rapida evoluzione. Come tale, il nostro team di esperti ha sentito la necessità di educare e riunire la community della cyber security, creando una guida. Insieme possiamo tutti lavorare per migliorare le capacità di difesa e chiudere il divario di competenze in tutto il settore».