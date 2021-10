Dell EMC PowerEdge: innovazione per aziende di ogni dimensione

I server Dell EMC PowerEdge rappresentano la base del motore dell’innovazione grazie a capacità di calcolo adattative che si rivelano sufficientemente flessibili da affrontare esigenze IT in evoluzione e fornire valore di business in real-time direttamente dalla sorgente distribuita sia a livello data center sia esternamente all’azienda.

Lo fa sapere Dell Technologies sottolineando come, oggi, dati e capacità di calcolo non sono più esclusivamente confinati all’interno dei data center. Di fronte a modelli di business che diventano sempre più distribuiti, le aziende richiedono infrastrutture flessibili e in grado di estendere le risorse informatiche laddove queste possono creare il massimo valore.

Con i server Dell EMC PowerEdge le PMI possono scalare, processare i dati rapidamente e in sicurezza, e offrire ai clienti esperienze maggiormente connesse all’interno o all’esterno di un data center – e tutto ottimizzando costi e produttività. Lo stesso vale per le aziende che operano a livello enterprise.

Per muoversi in sicurezza in scenari digitali instabili

Dell Technologies permette, infatti, ai clienti di operare in uno scenario digitale in costante cambiamento grazie al portfolio di server sempre più ampio e in grado di indirizzare qualsiasi esigenza comprendente sistemi costruiti su misura per ambienti edge e telecomunicazione.

I nuovi rack e tower server entry-level PowerEdge dotati di processori Intel Xeon sono progettati per le aziende che devono elaborare informazioni in modo sicuro con tempi di latenza ridotti. Estendere le proprie capacità al di fuori del perimetro di un data center tradizionale permette di valorizzare le informazioni là dove sono rilevanti e acquisire insight che migliorano l’esperienza di clienti e partner.

I sistemi PowerEdge supportano workload avanzati e business-critical aiutando le aziende a innovare, adattarsi e crescere. Progettati con caratteristiche acustiche e termiche adatte all’installazione negli uffici, questi server sono ideali per l’uso all’interno dei data center oltre che in alcuni ambienti perimetrali, quali ad esempio retail, filiali e i siti non presidiati.

Rack e tower server PowerEdge entry-level

Basati su processori Intel Xeon E-2300, i rack e tower server PowerEdge entry-level forniscono capacità storage, di calcolo e di memoria supplementari per incrementare la produttività.

I nuovi server PowerEdge a singolo socket hanno un ingombro ridotto e il modello T350 ha un design più piccolo del 37% rispetto alla sua generazione precedente, rendendolo ancora più adatto quando lo spazio è limitato.

Il nuovo PowerEdge T550

Disponibile entro la fine di quest’anno, il nuovo Dell EMC PowerEdge T550, dotato di processori Intel Xeon Scalable di terza generazione, è un tower server flessibile a due socket che bilancia espandibilità e prestazioni. Il sistema PowerEdge T550 supporta tecnologie avanzate come gli acceleratori dedicati ai workload di livello enterprise: AI e inferenza, virtualizzazione, imaging medicale, data analytics e software-defined storage.

Dell Technologies integra sicurezza e gestione di sistema

Ogni server PowerEdge è supportato da soluzioni OpenManage che forniscono automazione e gestione intelligente dell’infrastruttura in modo che i team IT possano dedicare meno tempo alla manutenzione ordinaria e concentrarsi su iniziative di business a valore aggiunto.

I server PowerEdge sono realizzati con un’architettura cyber-resiliente, a partire dalla progettazione del silicio e permeando il ciclo di vita del sistema, dalla produzione, attraverso la catena di fornitura e il ritiro, il tutto da un unico fornitore affidabile.