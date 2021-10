Shopify lancia il Programma Globale ERP

Shopify, azienda leader nel commercio globale che offre strumenti per avviare, gestire e far crescere un’attività imprenditoriale, annuncia oggi il lancio del nuovo Programma Globale ERP in partnership con Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Infor, Acumatica e Brightpearl.

Si tratta di un’azione diretta che nasce da un presupposto: l’ultimo anno ha dimostrato come la capacità di essere agili di fronte al cambiamento, possa creare o – se assente – distruggere un’impresa. Per rimanere resilienti e farsi trovare pronti di fronte alle nuove e future sfide del commercio, gli imprenditori di aziende in crescita hanno bisogno di accedere in tempo reale a informazioni e dati interconnessi sul proprio business. Solo così possono riuscire ad adattarsi più velocemente al contesto, lavorare in modo più smart e migliorare le performance.

Che cos’è, cosa fa il Programma Globale ERP di Shopify

Per questo motivo, il Programma Globale ERP di Shopify si pone l’obiettivo di soddisfare le esigenze delle aziende di grandi dimensioni e che registrano i più alti volumi di vendita online aiutandole a servire al meglio i propri clienti.

Il nuovo Programma consente a selezionati partner ERP (Enterprise Resource Planning) di connettere direttamente i loro sistemi all’App Store di Shopify. Si tratta della prima volta in cui Shopify collabora direttamente con i principali fornitori a livello globale. Si parte con Microsoft Dynamics 365 Business Central, Oracle NetSuite, Infor, Acumatica e Brightpearl ma, a tendere, l’ecosistema dei partner potrà essere esteso.

Nel concreto, i merchant possono connettere direttamente il proprio sistema di ERP alla piattaforma Shopify, attraverso una suite di App certificate e già integrate con Shopify e senza dover fare affidamento su implementazioni di terze parti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Paolo Picazio, responsabile dello sviluppo in Italia di Shopify: «In Shopify, supportiamo le aziende durante tutte le fasi del loro percorso, dalle prime vendite a quelle su larga scala. Indipendentemente dalle loro dimensioni, maturità o complessità, i merchant possono prosperare e crescere su Shopify. Nello specifico, il nuovo Programma Globale ERP è un ulteriore investimento di Shopify a supporto dei merchant di grandi dimensioni. Siamo entusiasti di collaborare con Microsoft, Oracle NetSuite, Infor, Acumatica e Brightpearl per riunire il meglio del commercio e il meglio dell’ERP. Insieme, intendiamo reinventare il modo di fare business, dando ai nostri merchant il ​​potere di gestire la complessità delle loro vendite su larga scala».

Inoltre, si estende il Programma Partner di app certificate di Shopify Plus che da ora prevede anche un supporto da parte del team Shopify Partner Solutions Engineering Team ai partner ERP nella creazione delle proprie App e, al contempo, garantisce ai merchant un elevato standard di prestazioni e di user-experience delle App che scelgono.

I vantaggi del Programma Globale ERP

Attivando le App tramite il Programma Globale ERP, i merchant hanno la possibilità di:

Fare connessioni senza soluzione di continuità tra i vari flussi di lavoro che automatizzano le attività comuni degli e-commerce, generando così un processo decisionale basato sui dati. Le app all’interno del Programma Globale ERP si possono collegare direttamente agli account ERP dei merchant, mentre importano ed esportano i dati su Shopify. Integrando i sistemi ERP con le loro operazioni di vendita, i merchant ottengono dati accurati e aggiornati sul loro inventario, prodotti, ordini e informazioni sui clienti. Disporre di queste informazioni diventa fondamentale per prendere decisioni importanti circa le proprie attività e per offrire ai propri clienti esperienze sempre positive.

Poter controllare i propri dati. Installando App certificate e riconosciute dal Programma Globale ERP, i dati proprietari dei merchant fluiscono direttamente e in modo facile e sicuro tra il pannello di controllo Shopify e il sistema di ERP, senza la necessità di connettersi con terze parti.

Risparmiare tempo e denaro. Integrandosi direttamente con partner ERP certificati, i merchant possono evitare il lungo e costoso processo di gestione delle implementazioni personalizzate. Con meno applicazioni necessarie per gestire le proprie attività, le imprese possono introdurre più automazione, rendendo le loro operazioni più efficienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Charles Lamanna, Corporate Vice President di Microsoft Business Applications and Platform: «Unire le forze con Shopify e integrare Microsoft Dynamics 365 Business Central permetterà ai merchant di offrire sempre le migliori esperienze d’acquisto ai propri acquirenti, collegando perfettamente il proprio e-commerce al sistema di ERP. In un momento storico in cui i merchant hanno la necessità di sfruttare i dati per trasformare l’esperienza di acquisto, siamo entusiasti di poter collegare dati direttamente tra ERP ed e-commerce. Per fare innovazione occorre partire da approfondimenti basati sui dati; in questo contesto operazioni più connesse aiuteranno i merchant a proiettare il proprio business nel futuro».

Più di 10.000 merchant utilizzano Shopify Plus, la soluzione enterprise di Shopify che permette loro di gestire alti volumi di vendita e, al contempo, la propria complessità strutturale. Tra questi, vi sono aziende che hanno iniziato e sono cresciute su Shopify, come Allbirds e Gymshark a livello globale, oppure i marchi italiani Alessi e Pittarosso. D’ora in poi, il Programma Globale ERP di Shopify metterà a loro disposizione un sistema centralizzato che collega la loro piattaforma di e-commerce a dati aziendali chiave come quelli finanziari e legati all’inventario in modo che possano ottimizzare operazioni e processi.

Per David Morgan, Senior Director Ecommerce dell’azienda di abbigliamento svedese J. Lindeberg: «Collegare il nostro ERP, Microsoft Dynamics 365 Business Central, alla nostra vetrina su Shopify sarà un punto di svolta per la nostra attività. Considerato il ritmo veloce a cui viaggia il nostro settore ultimamente, è più che mai importante poter disporre di informazioni approfondite, accurate e immediate su tutte le aree di business dell’azienda. Integrare l’ERP a Shopify ci permetterà di ottimizzare il nostro processo decisionale basandolo su dati a vantaggio della nostra attività e quindi dei nostri clienti».

L’integrazione con Microsoft Dynamics 365 Business Central sarà disponibile a inizio 2022.