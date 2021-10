Cos’è una smart city e le sue caratteristiche

Fino a poco tempo fa si pensava alle smart city come qualcosa di futuristico. Oggi invece abbiamo più chiaro e più corrispondente alla realtà il concetto di smart city, intesa come città intelligente, nell’ambito della quale hanno un ruolo di primaria importanza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Le smart city tengono presenti alcuni criteri fondamentali, come per esempio quelle soluzioni innovative che si possono adottare per la mobilità e per la sicurezza, in modo da tenere presenti gli obiettivi di risparmio energetico e di rispetto per l’ambiente. Da questo punto di vista possono essere intese come un vero e proprio punto di riferimento per dei cambiamenti importanti nella nostra vita quotidiana.

Perché le smart city possono cambiare la vita quotidiana

Pensiamo a quanto la nostra vita quotidiana sia stata cambiata dall’avvento della tecnologia. Abbiamo oggi infatti tante opportunità offerte dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. C’è chi si dedica ai migliori bonus casino. C’è chi si dedica a mettere a frutto tutte le potenzialità dettate dalla nuova tecnologia nel senso della migliore efficienza di molte operazioni della vita di ogni giorno.

E in effetti, nell’ambito del concetto della cosiddetta smart city, possiamo dire che ci sono diversi vantaggi, come per esempio la protezione degli investimenti, la crescita nella gestione del traffico, il potenziamento di alcune aree, anche per quanto riguarda quelle commerciali e dei servizi.

Inoltre nella smart city si può usufruire di un potenziamento del sistema del trasporto pubblico e della riduzione del consumo di energia. Tutti questi aspetti portano ad un incremento della produttività, senza contare che tutti i tipi di business diventano interconnessi.

Ci sono alcune aree in particolare nell’ambito delle quali agisce tutto il concetto della smart city. Fra queste aree sicuramente rientrano anche l’economia, la mobilità, la sicurezza e l’ambiente.

Il miglioramento in molti settori si riscontra proprio perché nella smart city ci si può avvalere della migliore tecnologia hi-tech, che viene messa a regolare tutte le infrastrutture, il traffico e ogni altro aspetto della vita di ogni giorno. Ne deriva il fatto che la qualità della vita dei residenti viene migliorata in maniera significativa.

Le caratteristiche della città intelligente

Ma quali sono nei dettagli le caratteristiche della città intelligente, della smart city? Vediamone alcune più precisamente. Innanzitutto nella smart city si deve essere in grado di sviluppare telecomunicazioni digitali e di utilizzare i sistemi informatici perché questi vengano sfruttati per l’efficienza energetica.

Infatti attraverso gli strumenti informatici si possono monitorare i consumi e si ha sempre più l’opportunità di sfruttare le energie rinnovabili, approfittando di tutti i vantaggi che può dare l’energia pulita in termini di ecosostenibilità.

Una smart city è anche quella in grado di regolare il traffico in maniera performante, evitando che ci siano degli ingorghi. Per esempio una delle soluzioni che si possono adottare è quella della realizzazione di parcheggi pubblici intelligenti. Si possono adottare soluzioni di car sharing, che si rivelano importanti sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. Si possono costruire edifici green, nel senso di immobili a basso impatto ambientale certificati secondo i criteri di efficienza energetica.

Inoltre, come punto fondamentale, bisognerebbe che la smart city spingesse i cittadini ad un impegno condiviso nell’ambito del quale ciascuno dei residenti fosse responsabilizzato. Quindi possiamo dire che ci sono delle linee fondamentali che una smart city deve seguire, che sono innanzitutto quelle delle telecomunicazioni e quelle delle tecnologie. E poi sicuramente, come altro obiettivo fondamentale da perseguire, la realizzazione di una città green, in cui il criterio ambientalista diviene il filo conduttore di molte azioni. Tutte queste sono le caratteristiche essenziali perché si possa parlare di una città intelligente.