Gruppo Retelit tra i protagonisti del SAP NOW 2021

Anche quest’anno Retelit sarà tra i protagonisti e sponsor del SAP NOW, evento in diretta streaming, che si terrà i prossimi 27 e 28 ottobre offrendo un importante momento di incontro e confronto tra tutti gli attori italiani dell’ecosistema SAP.

Per Gruppo Retelit, in particolare, sarà l’occasione per presentare, attraverso casi pratici di applicazione, i concreti scenari di Digital Transformation e Innovation abilitati dalle soluzioni SAP integrate nel proprio portafoglio.

A rappresentare l’eccellenza dell’offerta Retelit nei due giorni di evento sarà la divisione specializzata del Gruppo, PA ABS, Gold Partner SAP con certificazione PCoE (Partner Center of Expertise). Grazie alle competenze specializzate nel mondo sistemistico e applicativo e all’integrazione con gli asset infrastrutturali di Retelit, PA ABS è in grado di offrire un supporto a 360 gradi nell’ecosistema SAP, coniugando l’offerta applicativa e consulenziale con soluzioni di rete, private e public cloud, managed services e molto altro ancora.

Il primo scenario applicativo che sarà presentato a SAP NOW nel digital talk del 27 ottobre alle ore 15:00 è legato all’esperienza di Sport e Salute (ex Coni Servizi S.p.A.). L’azienda, guidata dal team di PA ABS, ha automatizzato, attraverso SAP Intelligent Robotic Process Automation (IRPA), i processi di interrogazione e scrittura del documento unico di regolarità contributiva (DURC), trasformando un’attività manuale e ripetitiva in un processo intelligente, eseguibile in pochi minuti, con un click e da qualsiasi device grazie al Cloud; una soluzione che ha drasticamente ridotto i tempi di lavorazione (da 4-5 ore a 15 minuti circa) e le possibilità di errore umano. Un caso di automazione di processo, il primo di questo genere in ambito PA, che attraverso la soluzione di Retelit ha introdotto in un’azienda di servizi, un processo in genere usato nelle aziende produttive, aprendo nuovi scenari applicativi possibili per il settore pubblico.

Per la sessione on demand disponibile sul sito ufficiale dell’evento l’attenzione sarà invece rivolta a un altro caso di successo: quello di SOLETO, azienda operante nel settore delle Telecomunicazioni, dell’Energia e del building management, che ha scelto la package solution certificata Ready2HARE di PA ABS, per dare il via alla propria trasformazione digitale con SAP S/4HANA®. Qui il vantaggio sta nella possibilità di pianificare un’operazione sensibile come quella della migrazione verso la nuova suite SAP®, tenendo sotto controllo tempi e costi. Ready2HARE si compone infatti di una serie di attività di diagnostica dei sistemi dell’azienda che consentono di analizzare, valutare e prevenire criticità e, inoltre, di progettare, con costi e tempi definiti, la migrazione, pianificando la miglior strategia operativa. Nel caso di SOLETO l’approccio individuato tramite Ready2HARE è stato quello “Brownfield,” che prevede la migrazione a SAP S/4HANA® senza re-implementazione e interruzione dei processi e il mantenimento dei dati storici aziendali. SOLETO, già in outsourcing nei Data Center Retelit, ha scelto inoltre di gestire la migrazione attraverso il Multicloud Retelit. Ready2HARE è una soluzione innovativa che si pone come punto di riferimento per chi ha già un ERP SAP® e vuole esplorare l’opportunità di migrare al nuovo SAP S/4HANA® nel modo più efficace ed efficiente possibile, con costi e tempi certi e una roadmap definita.

Ready2HARE non è l’unica soluzione firmata PA ABS – Gruppo Retelit e basata su SAP S/4HANA®.

Il Gruppo, infatti, ha recentemente qualificato e inserito nel catalogo delle Partner Packaged Solutions di SAP® anche 4Health, l’unica soluzione sul mercato basata su SAP S/4HANA® dedicata in modo verticale alle aziende del settore healthcare sia pubbliche che private, in grado di ottimizzarne i processi combinando le best practices SAP® con quelle verticali sviluppate appositamente dai team interni al Gruppo.