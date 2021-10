Enterprise Integration Platform-as-a-Service: TIBCO nominata leader nel Quadrante Magico di Gartner 2021

TIBCO Software , specialista globale nei dati enterprise, è stata nominata leader nel Quadrante Magico 2021 di Gartner dedicato alle piattaforme di Enterprise Integration as-a-Service (Magic Quadrant for Enterprise Integration Platform-as-a-Service, iPaaS), Quadrante in cui l’azienda è già stata presente per cinque anni. TIBCO Cloud Integration consente ai clienti di connettere senza problemi il loro personale, i loro sistemi, processi e dispositivi per incrementare la business agility e aiutare a raggiungere più rapidamente gli obiettivi di business.

“La nostra soluzione iPaaS, nativa cloud, semplifica e accelera API guidate dagli eventi e integrazioni, ottimizzando l’automazione dei processi di business. Si tratta di una connessione critica per le imprese che applicano una strategia di trasformazione digitale”, ha affermato Randy Menon, vicepresidente senior e General Manager di Connect e TIBCO Cloud in TIBCO. “La nostra societò vede la propria leadership in questo report di Gartner come un riconoscimento da parte dei clienti e degli analisti come fornitore privilegiato, in grado di fornire a chiunque la capacità di integrare qualsiasi cosa in un’organizzazione”.

La TIBCO Cloud Integration enterprise iPaaS consente ai clienti di accelerare le iniziative d’integrazione e di automazione, connettendo le loro imprese più velocemente, con maggiore accuratezza e intelligenza. La società ha progettato la soluzione per aiutare utenti tecnici e non tecnici in tutta l’impresa ad accelerare le iniziative di business digitali, attraverso un’esperienza fluida che risolve le sfide di business. La versatilità di TIBCO Cloud Integration consente agli “integrators” con competenze diverse di collegare e ottimizzare processi originariamente manuali e svilupparne di totalmente nuovi senza scrivere codice. TIBCO Cloud Integration è la base di TIBCO Responsive Application Mesh, che guida i clienti verso un’architettura applicativa nativa cloud altamente flessibile e scalabile.

TIBCO Cloud Integration permette agli utenti nel front e nel back-office di disporre di funzionalità d’integrazione e di automazione basate su una piattaforma aperta, che si connette praticamente a qualsiasi endpoint.

