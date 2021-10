A TIBCO Now 2021 le novità TIBCO per il nuovo anno

TIBCO Software , specialista globale nei dati enterprise, consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse. La società ha annunciato durante TIBCO Now 2021 importanti aggiornamenti al proprio portafoglio Connect e un’evoluzione di TIBCO Cloud, contenenti moltissimi miglioramenti che offrono ai leader digitali una piattaforma digitale unica, self-service e moderna per eseguire e adattare le modalità con cui opera il business. Aggiornamenti innovativi all’integrazione, alla gestione delle API e alle offerte di messaging consentono poi di mettere l’utente in grado di connettere, creare e implementare qualsiasi applicazione, sorgente dati e dispositivo. Ciò consente di posizionare la suite di soluzioni e servizi dell’azienda come una delle più complete del mercato.

“Un business digitale connesso richiede sviluppo accelerato e connettività per raggiungere il proprio pieno potenziale”, afferma Randy Menon, Senior Vice President e General Manager Connect e Cloud di TIBCO. “Stiamo alzando l’asticella attraverso l’accelerazione digitale delle priorità di business native e offrendo a chiunque all’interno di un’organizzazione gli strumenti per farlo. Offriamo una piattaforma singola e coesiva che supporta l’adattabilità richiesta dal business digitale, aiutando le organizzazioni a capitalizzare sui dati e gli insight per fare previsioni in tempo reale”.

Tra i potenziamenti offerti per soluzioni chiave TIBCO Connect citiamo i seguenti:

TIBCO Cloud Integration: nuove capacità di automazione offrono a una grande varietà di utenti di business la possibilità di ottimizzare rapidamente e di automatizzare processi e workflow chiave, migliorando l’efficienza di attività di core business, quali l’ onboarding , la lead generation e l’elaborazione dei reclami.

TIBCO Cloud API Management: basata su TIBCO Cloud Mashery, questa nuova proposta fa evolvere l’API management per gestire il valore fornito da un’impresa ed espresso sotto forma di API. La soluzione fornisce la gestione delle API sull’intero ciclo di vita come parte integrante di TIBCO Cloud, con connettività senza interruzioni in funzioni essenziali, quali integrazione, data analytics, automazione dei processi e messaging. TIBCO Cloud API Management, insieme a innovazioni che potenziano la pipeline di sviluppo e un nuovo editor visuale per il progetto e il test delle API, sono disponibili subito per clienti nuovi e attuali di TIBCO Cloud Mashery e TIBCO Mashery.

TIBCO Cloud Messaging: Nuove opzioni di storage native cloud introdotte in TIBCO Enterprise Message Service X offrono un nuovo livello di supporto per TIBCO Cloud Messaging. TIBCO Cloud Messaging consente a soluzioni open source come Apache Pulsar e Apache Kafka di poter essere totalmente gestite nel cloud e oggi offre supporto nativo per JMS con il supporto di un TIBCO Enterprise Message Service gestito. La soluzione ora facilita la migrazione semplificata dei clienti da on-premises a soluzioni cloud-ready senza la necessità di un approccio “shift and lift”.

TIBCO Cloud è una piattaforma completa, che opera e aggiunge agilità al proprio business digitale. Una user experience rinnovata offre a più utenti il polso del loro business connesso all’interno di un’esperienza di piattaforma a 360°. Inoltre, l’automazione delle decisioni, sviluppata entro un’esperienza totalmente no-code per gli utenti business, costruisce un’esperienza digitale in tempo reale che rileva e risponde in modo proattivo e intelligente a eventi di business fondamentali.