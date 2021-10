Mandiant offre visibilità continua ai clienti Splunk

Mandiant ha annunciato una partnership strategica con Splunk, azienda specializzata nel data platform, per aiutare le aziende a validare i loro stack di sicurezza e difendersi dalle minacce emergenti. I clienti di Mandiant Security Validation possono sfruttare i dati provenienti dal sistema di validazione “security posture” aziendale direttamente nella piattaforma Splunk tramite l’app Mandiant Advantage, consentendo così alle organizzazioni di identificare le lacune verso i più rilevanti e moderni attacchi, ridurre i rischi e migliorare la propria sicurezza.

La validazione della sicurezza è più importante che mai, specialmente oggi che gli aggressori utilizzano tecniche sempre più sofisticate e mirate nei loro attacchi. Mandiant Security Validation per Splunk raggruppa intelligence ed expertise di sicurezza derivante dalle attività in prima linea con Splunk analytics e i suoi meccanismi di automazione. La partnership consente ai clienti di Splunk di validare e misurare, in maniera continua, l’efficacia dei controlli di sicurezza su persone, processi e tecnologie. La soluzione è indipendente dai controlli ed è progettata per fornire la prova quantitativa necessaria ai team di sicurezza per identificare e implementare opportunità per razionalizzare gli investimenti in sicurezza e identificare eventuali strumenti duplicati od obsoleti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jane Wong, VP of Security Products di Splunk: «Le organizzazioni si trovano oggi ad affrontare una serie di sfide per la sicurezza che rendono sempre più difficile l’identificazione e la risposta alle minacce. Siamo entusiasti di collaborare con Mandiant per fortificare i nostri clienti comuni con le soluzioni e gli approfondimenti necessari a gestire la continua evoluzione delle minacce».

L’applicazione Mandiant Advantage per Splunk è ora disponibile

Come Technology Alliance Partner di Splunk, Mandiant, inoltre, sta estendendo le potenzialità di Mandiant Advantage direttamente ai clienti Splunk. L’app Mandiant Advantage per Splunk mette in comunicazione i clienti Splunk con la Mandiant Threat Intelligence, Mandiant Incident Response e Mandiant Security Validation, consentendo così alle aziende di rilevare, analizzare e rispondere alle minacce. L’app offre ai team di sicurezza un’intelligence senza paragoni, derivante dalle attività in prima linea svolte per contrastare le minacce informatiche, e permette di comprendere quali siano le minacce più rilevanti in modo da proteggere per tempo la propria azienda e ridurre i rischi.

Per Colby DeRodeff, Chief Technology Officer di Mandiant Advantage: «Siamo entusiasti di collaborare con Splunk e di portare l’expertise e l’intelligence di Mandiant direttamente nelle attività di sicurezza, aiutando i team a ridurre i rischi per concentrarsi sulle minacce che sono oggi più impattanti per le organizzazioni. Quale azienda focalizzata sul fornire ai clienti una gamma di soluzioni dinamiche di difesa informatica, Mandiant è strategicamente posizionata per collaborare con fornitori leader nel loro mercato quale è Splunk, in modo da aiutare le organizzazioni a prestare attenzione alla propria sicurezza, a gestire con efficacia il loro ambiente e ad avere fiducia nelle loro difese informatiche».

Infine, come concluso da Gabriele Zanoni, Consulting Country Manager Italia di Mandiant: «Mandiant lavora a fianco dei clienti italiani nella gestione degli incidenti cyber portando l’esperienza accumulata nella gestitone delle compromissioni più importanti al mondo. La conoscenza di come le vittime vengono compromesse e di come gli aggressori attaccano potrà ora essere usata all’interno dei prodotti Splunk dei clienti italiani. Quest’anno i servizi professionali di Mandiant hanno collaborato con molte aziende italiane generando informazioni di intelligence utili ad individuare rapidamente le minacce e ad agire tempestivamente: queste informazioni saranno ora accessibili con semplicità agli utilizzatori dei prodotti Splunk. Ci aspettiamo che questa nuova partnership possa portare l’esperienza di Mandiant a un numero sempre maggiore di aziende e organizzazioni italiane».