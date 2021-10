Personal Data inserisce Wrike nella sua offerta per la collaboration e il project management

Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project, focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione, la continuità operativa e la cybersecurity dei sistemi IT, ha introdotto Wrike nel proprio portafoglio prodotti, la nuova piattaforma Citrix per la gestione del lavoro collaborativo ad alte prestazioni basata su cloud, utilizzata da più di 20.000 imprese nel mondo.

Wrike offre ad aziende, startup e PMI uno spazio di lavoro digitale unico con tutti gli strumenti, funzioni e integrazioni di cui hanno bisogno per gestire, automatizzare e portare a termine il proprio lavoro nei migliori dei modi. E’ la più completa piattaforma di lavoro basata su cloud oggi sul mercato che permette a tutti i team di accedere in maniera sicura alle risorse, collaborare ed eseguire le proprie mansioni nel modo più efficiente ed efficace possibile.

“Le soluzioni di collaborative work management (CWM) sono oggi fondamentali per quelle aziende che vogliono migliorare le prestazioni organizzative in termini di innovazione e competitività”, commenta Guliano Tonolli, AD di Personal Data. “Wrike aiuta a eliminare i silos e a semplificare la collaborazione fra i team in modo che essi siano tutti nello stesso spazio condiviso, indipendentemente dal luogo e dal dispositivo usato. E’sicuramente un modo nuovo di lavorare”, continua Tonolli, “che si sta affermando anche a seguito della pandemia, con l’aumento del remote working, ed è più intelligente e semplice: i flussi di lavoro sono personalizzati, il numero delle mail e delle riunioni ridotte, per una completa gestione del sovraccarico delle informazioni”.

Con Wrike, Citrix offre una vera piattaforma digitale che trasforma il modo in cui lavoro viene eseguito grazie a:

La distribuzione sicura di tutte le risorse di lavoro, tra cui app SaaS, app web, app mobile, desktop virtuali e servizi di business

Aggregazione e integrazione nativa per app, contenuti, dati, progetti e flussi di lavoro

Strumenti low code / no-code incorporati per l’automazione dei flussi di lavoro

Potenti tool di progetto e strumenti di gestione del lavoro per eseguire mansioni a diversi livelli in tutta l’azienda.

Personal Data, partner di Citrix da oltre vent’anni, ha colto appieno le potenzialità di questa soluzione che propone ai suoi clienti in modo come sempre tagliato su misura sulle specifiche esigenze aziendali, personalizzando le configurazioni più adatte per ogni business unit (IT, marketing, professional service e PMO). Il 9 novembre, durante un evento multi sponsor che si svolgerà in presenza a Padova, la illustrerà insieme al Wrike specialist Giuseppe Bonavolontà. Link per iscriversi: Evento Golf Day