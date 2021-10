È tempo di Red Hat Summit Connect

Quest’anno Red Hat Summit, il principale evento mondiale della scena open source, arriva in Italia e diventa Red Hat Summit Connect.

L’appuntamento è per l’11 novembre a Roma e il 16 novembre a Milano.

Al momento, è ancora possibile iscriversi attraverso i link dell’evento, che si svolgerà a distanza ravvicinata, per assicurarti un posto in prima fila e vedrà la partecipazione di un numero limitato di clienti e partner.

Red Hat Summit Connect: cosa vi aspetta

Una sessione plenaria con interventi di scenario e visione a cura degli executive di Red Hat, Poste Italiane, INPS, SIAE , Enel, Agos, Fastweb e Dab Pumps.

Due sessioni di approfondimento tecnologico su Hybrid Multicloud & Edge e Cloud Native Application.

Live demo con gli esperti Red Hat per esplorare insieme le nuove release delle soluzioni proposte dall’azienda.

L’opportunità di ampliare il vostro network e condividere esperienze e best practice.

Red Hat Summit Connect riunisce, infatti, esperti open source di diversa provenienza per tantissime sessioni coinvolgenti, incentrate sui trend del momento, le best practice e le tecnologie più recenti, in aree quali cloud, modernizzazione IT, edge computing, big data, IoT e mobile.

Come preannunciato, l’agenda prevede interventi di scenario e visione ad alto contenuto ispirazionale durante la mattinata, mentre il pomeriggio sarà dedicato a due sessioni di approfondimento tecnologico sui due temi più importanti per la roadmap innovativa del nostro paese, application modernization e hybrid cloud.