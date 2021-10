Dal Gruppo Retelit, soluzioni SAP su misura dei clienti

La digitalizzazione è ormai un passo fondamentale per le organizzazioni che vogliono competere con successo sul mercato. Avere pertanto il sistema informativo più adeguato alle reali esigenze dell’azienda rappresenta un fattore determinante per migliorare l’efficienza interna. Ne abbiamo parlato con Mariano Thiella, amministratore delegato di PA ABS , divisione specializzata del Gruppo Retelit e Gold Partner SAP con certificazione PCoE (Partner Center of Expertise) che offre un supporto a 360 gradi nell’ecosistema SAP, coniugando l’offerta applicativa e sistemistica consulenziale, con soluzioni di rete, private e public cloud, managed services e molto altro ancora.

Qual è la mission di PA ABS?

Come Gruppo lavoriamo con l’obiettivo di garantire ai clienti la migliore esperienza possibile di digitalizzazione, rendendo il loro business sempre più competitivo grazie alla tecnologia, minimizzando il time to market dell’azienda e posizionandoci come eccellenza qualificata per l’ecosistema SAP.

In che cosa consiste la vostra offerta?



In qualità di Gold Partner di SAP ci occupiamo della rivendita delle soluzioni della multinazionale tedesca alle aziende che necessitano l’introduzione di un nuovo sistema informativo o il miglioramento di uno già presente. La value proposition del Gruppo Retelit spazia pertanto dalla revisione dei processi core del cliente, all’implementazione della soluzione realizzata per migliorare le performances del cliente, all’offerta di tutte le attività di application e system maintenance per le fasi di post implementazione. A tutto questo si aggiunge l’offerta di soluzioni verticali e dei building blocks creati direttamente da PA ABS, che rappresentano un indubbio acceleratore per i progetti dei clienti e che vengono integrate con le proposte standard SAP e la realizzazione di interfacce specifiche SAP FIORI per l’apertura verso ogni ambiente esistente e da integrare.

Vi posizionate quindi come un system integrator?



Non solo. Ci piace considerarci dei business integrator perché partendo da una profonda conoscenza dei processi dei nostri clienti possiamo, attraverso la tecnologia, fornire soluzioni avanzate ed innovative per ottimizzare il proprio business.

Quali sono le soluzioni realizzate dal Gruppo Retelit per SAP?

Il nostro team ha ideato e lanciato due soluzioni certificate da SAP come Qualified Package Solution: Ready2HARE e 4Health, che sono disponibili in tutto il mondo all’interno del marketplace di SAP.

Che cosa è Ready2HARE?

Si tratta di una serie di tool metodologici e soluzioni di analisi predittiva dei sistemi informativi SAP dei clienti che consentono di valutare la fattibilità, prevenire criticità e progettare, con costi e tempi definiti, la migrazione a release più moderne delle diverse soluzioni SAP. In questo modo le imprese possono pianificare più efficacemente un’operazione così delicata come la migrazione, pianificando o una migrazione puramente tecnica o una più completa adozione delle nuove funzionalità offerte dalle nuove release.

Quali sono invece le caratteristiche di 4Health?

4Health è una soluzione unica sul mercato mondiale, realizzata in collaborazione con il nostro partner GPI e destinata al settore Healthcare sia privato che pubblico. Permette di gestire la parte di backoffice amministrativa, finanziaria e logistica tipica del mondo sanitario e di ottimizzarne i processi combinando le best practices SAP con l’integrazione in tempo reale e trasparente all’utente di tutte le soluzioni verticali tipiche del mercato e sviluppate dal nostro partner.

Quali sono i punti di forza dell’offerta del Gruppo nell’ambito dell’ecosistema SAP?

Oltre alla disponibilità delle nostre soluzioni, alla profonda conoscenza dei mercati di riferimento e dei processi, bisogna certamente citare la completezza dell’offerta del Gruppo: Retelit è in grado di fornire ai propri clienti soluzioni che spaziano dagli aspetti fisici di connettività alla consulenza organizzativa, passando dalla capacità di fornire managed services, cyber security, implementazioni ERP, CRM, Business Analytics, ponendosi come unico interlocutore di riferimento. Uno dei punti di forza dell’offerta Retelit in ambito SAP è sicuramente il fattore umano: il nucleo storico di persone presente in PA ABS collabora da oltre 20 anni e si è sviluppato nel tempo andando ad affiancare nuove figure, garantendo sia esperienza che elevata competenza, in ottica di costante innovazione. L’azienda investe costantemente in innovazione e le nostre risorse seguono infatti percorsi di formazione e certificazione SAP per poter offrire ai clienti le ultime novità e le migliori practices all’insegna dei valori di riferimento di Gruppo: flessibilità, agilità e correttezza.

A quale tipologia di aziende vi rivolgete?

Ci rivolgiamo a tutte le tipologie dimensionali di organizzazioni: dalla piccola e media impresa al mondo Large Enterprise. Per le PMI siamo considerati il partner ideale per la digital trasformation: prendiamo per mano i clienti e li aiutiamo nel loro percorso di trasformazione, mentre le grandi realtà che vogliono ottimizzare processi maggiormente verticali riconoscono in noi il partner che porta con sé esperienza ed una storia di qualità, affidabilità e competenza.

Esistono dei casi di successo da poter segnalare?

Tra i numerosi clienti del Gruppo che hanno riscontrato benefici possiamo segnalare Sport e Salute e SOLETO.

Quali erano le esigenze di Sport e Salute e come sono state risolte?

Sport e Salute, l’ente sportivo che fino a poco tempo fa era chiamato CONI Servizi, si è rivolto a Retelit per automatizzare i processi ripetitivi riguardanti il DURC (documento unico di regolarità contributiva) che erano ancora gestiti manualmente ed occupavano 4-5 ore di lavoro al giorno di varie risorse in attività tendenzialmente ripetitive. Grazie all’introduzione di SAP Intelligent Robotic Process Automation (IRPA), l’ente è ora in grado di completare le operazioni in maniera automatica con tempi ridotti a circa 15 minuti giornalieri, escludendo inoltre possibili errori umani e dando la possibilità di assegnare gli attuali addetti ai lavori ad attività di maggior contenuto.

Che vantaggi ha invece ottenuto SOLETO?

Soleto, attiva nel settore delle Telecomunicazioni, dell’Energia e del building management, voleva valutare la possibilità di introdurre una più recente release della piattaforma SAP S/4HANA®. Per questo grazie a Ready2HARE è stato possibile valutare a priori l’impatto della migrazione, definendo a monte tempistiche, costi e benefici della migrazione e il risultato è stato decisamente positivo. La migrazione a SAP S/4HANA® di Soleto ha confermato il valore aggiunto dell’offerta globale di Gruppo, essendo stata gestita da Retelit come unico interlocutore che attraverso il Multicloud proprietario, senza re-implementazione e interruzione dei processi e il mantenimento dei dati storici aziendali, ha permesso a Soleto di innovarsi e di concentrare le proprie risorse a vantaggio del core business aziendale.

Come visto con Soleto, l’offerta si integra con gli asset infrastrutturali Reteli

Si, grazie all’unione delle soluzioni di PA ABS con gli asset di Retelit, dall’ingresso della società nel Gruppo avvenuta nel 2020, siamo in grado di coprire l’intero scenario informativo di una azienda. Possiamo integrare ogni tipo di dato da qualsiasi sorgente e trasformarlo in informazione a valore aggiunto per il cliente, rendendo le stesse informazioni disponibili online e fruibili quando si desidera, da ovunque e con qualsiasi device.

Come ha risposto il mercato italiano nel 2021 e come prevedete lo farà il prossimo anno?



Dopo un inizio anno nel quale le imprese erano poco confidenti nella realizzazione di nuovi investimenti per via del periodo di incertezza causato dal Covid-19, negli ultimi mesi si è assistito ad una crescita del mercato che presumiamo proseguirà anche nel 2022: la Pandemia ha fatto capire come la digitalizzazione sia ormai un fattore determinante per la sopravvivenza delle imprese. Ci aspettiamo di essere protagonisti e catalizzatori del rilancio da tutti atteso ed auspicato.

Avete in serbo qualche novità per il 2022?



Il Gruppo Retelit è sempre attento all’innovazione e al continuo miglioramento della propria value proposition. Perciò saremo protagonisti del lancio di nuovi progetti e soluzioni sempre basate sulle soluzioni di SAP. Tra queste, oltre al lancio su larga scala di 4Health vi sarà il deployment di ulteriori soluzioni per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la creazione di un prodotto verticale per il settore delle energy utilities. Senza dimenticare il nostro contributo alle aziende nell’ambito della fatturazione elettronica ed esterometro.