NTT è il primo partner in Italia a ottenere la specializzazione Cisco DevNet

NTT, fornitore globale di soluzioni tecnologiche e di business, consolida il suo ruolo di Cisco Gold Partner conseguendo la prestigiosa certificazione Cisco DevNet.

NTT è il primo partner in Italia a ottenere questa specializzazione che riconosce le sue competenze e capacità nell’integrazione di piattaforme Cisco per offrire soluzioni di automazione IT, sviluppo e distribuzione di applicazioni in cloud in completa sicurezza, utilizzando i prodotti e le soluzioni del vendor.

In uno scenario in continua evoluzione e sempre più software-defined oriented, l’acquisizione di nuove competenze diventa cruciale per continuare a tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e supportare, così, le organizzazioni con soluzioni agili e innovative.

Le trasformazioni richieste dal business per aumentare la propria competitività richiedono di adottare con rapidità ed efficacia le opportunità offerte dal mercato IT. Proprio per questo, un’infrastruttura agile e flessibile e un mix strategico di competenze tecniche e di business, per orientarsi negli attuali ambienti di rete ibridi e complessi, diventano fondamentali.

In qualità di Cisco DevNet Specialized partner, NTT in Italia oggi può supportare i clienti e i team tecnici in modo innovativo, offrendo loro le conoscenze nell’utilizzo di metodologie, tecnologie e pratiche di automazione per migliorare le infrastrutture, in modo sicuro, su larga scala e sfruttando in modo più strategico la potenza della tecnologia Cisco.

Nello specifico, NTT ha conseguito la certificazione Cisco DevNet Specialized come percorso di acquisizione di competenze incentrato su un unico dominio tecnologico per l’automazione dell’infrastruttura e la distribuzione di app, grazie al quale NTT può offrire ai propri clienti soluzioni per risolvere diverse problematiche di business e, allo stesso tempo, automatizzare la loro infrastruttura.

La programmability e l’integrazione di API diventano così il motore che consente ai partner di Cisco di aiutare i clienti a trasformare il proprio business. Queste sono esattamente le capacità che i clienti richiedono e che oggi NTT Ltd., in Italia, è in grado di offrire durante tutto il loro percorso di trasformazione, mettendo a disposizione le conoscenze, gli strumenti e i processi più adeguati.

“Siamo orgogliosi di essere il primo partner italiano a raggiungere questa certificazione che rafforza ulteriormente la nostra partnership con Cisco e ci colloca in una posizione estremamente competitiva nel continuare a offrire soluzioni software innovative, in linea con le attuali tendenze del mercato e in grado di supportare il percorso di trasformazione digitale dei nostri clienti,” ha commentato Davide Scatto, Senior Manager Professional Services, di NTT in Italia. “DevNet ci consente di differenziarci, innovare e creare servizi e offerte software unici.”