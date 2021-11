Il Microsoft Cloud protagonista a Ignite 2021: Metaverso, AI e iperconnettività in un mondo ibrido

Si è aperta ieri Ignite, la principale conferenza Microsoft dedicata al mondo Enterprise, e Microsoft riconferma il proprio impegno ad accompagnare aziende e industry nella nuova era digitale attraverso il Microsoft Cloud, una risorsa per startup, PMI e aziende Fortune 500, per accelerare progetti di trasformazione digitale con garanzie di massima sicurezza e privacy.

Al centro dell’evento l’annuncio di oltre 90 nuovi servizi e aggiornamenti pensati per ottimizzare il lavoro ibrido, rendere le aziende sempre più iper-connesse, supportare lo sviluppo di modelli di business digitali, garantire sicurezza end-to-end.

Tre le principali aree di novità presentate durante la tre giorni.

POTENZIARE IL METAVERSO

Il metaverso abilita esperienze condivise tra il mondo fisico e il mondo digitale e, in uno scenario di crescente digitalizzazione delle aziende, può consentire alle persone di incontrarsi in un ambiente virtuale grazie all’uso di avatar, facilitando la collaborazione senza confini a livello globale.

Il Cloud di Microsoft fornisce un set completo di risorse progettate per abilitare il metaverso, spaziando dalle funzionalità IoT, in grado di creare “digital twins”, a Microsoft Mesh per offrire un senso di presenza condiviso nel mondo digitale, alle soluzioni basate sull’AI volte a creare interazioni naturali attraverso modelli di apprendimento automatico del parlato e delle immagini.

A Ignite, sono stati annunciati due importanti progetti per l’evoluzione del metaverso:

Dynamics 365 Connected Spaces: questa soluzione, ora in anteprima, fornisce una nuova prospettiva sul modo in cui le persone si muovono e interagiscono con gli spazi e su come gestiscono la salute e la sicurezza in un ambiente di lavoro ibrido.

– Mesh per Microsoft Teams: questa modalità di comunicazione collaborativa rende la presenza umana l’ultima frontiera della connessione. Grazie a questa piattaforma, tutti i partecipanti in una riunione possono essere presenti attraverso avatar personalizzati e spazi immersivi a cui si può accedere da qualsiasi dispositivo, senza bisogno di attrezzature speciali.

TRADURRE I PROGRESSI DELL’AI PER I CLIENTI

I modelli di intelligenza artificiale su larga scala stanno ora diventando piattaforme sempre più evolute fino a creare Ambient Intelligence, cioè ambienti digitali reattivi e consapevoli delle esigenze degli utenti. Microsoft sta continuando a investire su questa tecnologia: solo cinque anni fa ha annunciato il primo computer hyperscale AI e oggi è in grado di offrire alle aziende un supercomputer all’avanguardia per affrontare le proprie sfide. AMD, per esempio, lo ha usato per progettare processori di nuova generazione e alcuni ricercatori olandesi lo hanno utilizzato per simulazioni sulla diffusione del Covid-19.

Su Azure sono state integrate le capacità fondamentali per creare e addestrare modelli su larga scala. L’organizzazione partner OpenAI ha usato il supercomputer per addestrare i modelli GPT-3, una svolta nella comprensione e generazione di linguaggio naturale.

In occasione di Ignite, Microsoft annuncia Azure OpenAI Service, un servizio inizialmente disponibile solo su invito, che darà ai clienti l’accesso ai potenti modelli di OpenAI in aggiunta alla sicurezza, all’affidabilità, alla conformità, alla privacy dei dati e ad altre capacità di livello enterprise integrate in Microsoft Azure.

COSTRUIRE UN TESSUTO DI FIDUCIA

Microsoft sta costruendo il sistema di identità del futuro, che collega e permette alle persone, alle organizzazioni, alle app e anche ai dispositivi intelligenti di prendere decisioni di accesso in tempo reale in modo sicuro, a partire da Azure Active Directory (AD), che si estende oltre la protezione e la gestione degli accessi per supportare i processi delle aziende verso una collaborazione senza confini. Microsoft Teams Connect è abilitato proprio da questo “tessuto” di fiducia: ogni utente e ogni richiesta di accesso sono protetti attraverso la piattaforma di identità.

A Ignite, Microsoft presenta due aggiornamenti di Teams Connect che aiutano a rimuovere ancor più barriere e a creare un ecosistema senza confini.

Teams Shared Channels , che permette agli utenti di invitare un team esterno a unirsi a un canale, programmare una riunione su un canale condiviso e collaborare sui file.

, che permette agli utenti di invitare un team esterno a unirsi a un canale, programmare una riunione su un canale condiviso e collaborare sui file. Chat with Teams, che permette agli utenti di chattare senza problemi con persone esterne al network aziendale. Gli utenti di Teams possono chattare con qualsiasi utente di Teams con un indirizzo e-mail personale Microsoft o un numero di telefono, pur nel rispetto dei protocolli di sicurezza e compliance dell’organizzazione.

ALTRE NOVITA’

Tra gli altri annunci di nuovi prodotti e aggiornamenti rivelati a Ignite, emergono anche: