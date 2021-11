Cyberoo leader delle nuove frontiere della cybersicurezza

La “2021 Gartner Market Guide for Managed Detection and Response Services” di Gartner, la più importante e autorevole ricerca internazionale sui servizi gestiti di sicurezza informatica, ha riconosciuto Cyberoo, Pmi innovativa quotata sul Mercato Euronext Growth Milan (ex AIM Italia), come parte del ristretto novero dei “representative vendor” delle nuove frontiere della cybersecurity.

Prima e unica azienda italiana a ottenere l’ambito riconoscimento, Cyberoo e le sue soluzioni MDR (l’innovativa Cyber Security Suite, con i servizi Cypeer e CSI) rispecchiano quindi perfettamente tutti i requisiti tecnici necessari per erogare questo tipo di servizio, al pari di poche altre aziende vendor internazionali, per lo più statunitensi.

I servizi MDR, che offrono il rilevamento e la risposta chiavi in mano delle minacce informatiche, hanno un valore inestimabile per le medie-grandi imprese, in cui queste operazioni di sicurezza non sono solitamente disponibili all’interno o sono tecnologicamente immature.

Per Gartner entro il 2025, il 50% delle medie e grandi imprese utilizzerà infatti MDR come unico servizio di sicurezza gestito.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Riccardo Leonardi, International Channel Manager di Cyberoo: «Siamo entusiasti che Gartner abbia riconosciuto il valore e la completezza della nostra soluzione Cyber Security Suite. L’abbiamo lanciata sul mercato quattro anni fa e sviluppata nel corso di questi ultimi due intensi anni per offrire ai nostri clienti, in continuo aumento e attivi in settori che vanno dal fashion all’automotive, un servizio evoluto di monitoraggio e protezione da ogni tipologia di attacco informatico, anche i più sofisticati. Obiettivo che raggiungiamo anche grazie ad attività specialistiche di Threat Hunting e Incident Response. Il fatto che la nostra offerta sia così apprezzata e in linea con i trend di mercato ci pone come punto di riferimento sul mercato MDR in Italia, e non solo, e ci dà grande fiducia per il futuro».

La Cyber Security Suite di Cyberoo, il servizio di individuazione e mitigazione delle minacce completamente gestito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, è un servizio altamente innovativo finalizzato alla protezione dell’intero perimetro informatico delle aziende. Tutto in un’unica piattaforma che sfrutta l’intelligenza artificiale, i Big Data e la competenza di un i-SOC specializzato, per una sicurezza a 360°.

I servizi MDR forniscono ai clienti le moderne funzionalità di Security Operations Center (SOC) erogate da remoto per identificare (Detection) e rispondere (Response) attivamente alle minacce.