Boomi presenta Out Of This World 2021: appuntamento online il 10 novembre

Out of Ths World, la seconda edizione dell’evento digitale dedicato alla community di Boomi, si terrà in forma digitale mercoledì 10 novembre in Europa e Nord America e l’11 nella Region Asia Pacifico. Durante il meeting, Boomi, specialista nella connettività e nell’automazione intelligente, svelerà la sua vision e la mission, nonché importanti innovazioni di prodotto. L’evento è gratuito e aperto alla partecipazione di tutti.

Durante Out Of This World 2021, Boomi mostrerà come le organizzazioni possano abbattere i silos di informazioni per cogliere appieno il valore dei propri dati, diventare più agili, accelerare il time-to-value e raggiungere i risultati di business. I partecipanti ascolteranno dagli esperti tecnologici e dai leader aziendali, nonché da alcune delle aziende più innovative al mondo, come Boomi abbia trasformato la loro organizzazione attraverso la connettività e l’automazione intelligenti.

L’evento rappresenterà un’occasione per conoscere la roadmap dei prodotti Boomi, ottenere preziose informazioni tecniche durante le sessioni informative dedicate e scoprire insieme anche quale sarà il futuro dell’automazione durante le “Fireside chat”, conversazioni con i responsabili dell’azienda dedicate al futuro dell’automazione, nelle quali interverranno anche due ospiti d’eccezione: Jay Shetty, scrittore inglese di successo, ex monaco indù e life coach, oltre che vincitore di nove Grammy Award e Abby Wambach, ex calciatrice statunitense, allenatrice, due volte medaglia d’oro olimpica e membro della National Soccer Hall of Fame.

“Negli ultimi 18 mesi i responsabili dell’IT e del business hanno operato al meglio, aiutando le proprie organizzazioni a realizzare profondi cambiamenti e affrontare circostanze davvero straordinarie”, spiega Mandy Dhaliwal, chief marketing officer di Boomi. “Per loro Out of This World vuole rappresentare un’opportunità per riunirsi come comunità e discutere quali saranno i trend che modelleranno il futuro del business, consolidando allo stesso tempo le proprie conoscenze sulle tecniche per accelerare la trasformazione alla luce dell’esperienza dei 17.000 clienti globali di Boomi, degli 800 partner e dei 100.000 membri della sua community Boomiverse”.

Out of This World di Boomi includerà 4 approfondimenti tecnologici che offriranno nuovi spunti e best practice su come le organizzazioni possano sfruttare appieno la piattaforma Boomi AtomSphere per trasformare il proprio business. In particolare:

Track 1: come ottenere risultati di business migliori, strategie per affrontare la prossima era della trasformazione digitale e del lavoro ibrido

L’era post-Covid19 ci sta traghettando verso una nuova trasformazione digitale 2.0? Se la prima era della trasformazione digitale è stata guidata dalla customer experience, trasformando le aziende in data-driven e portandole a migrare le proprie architetture in cloud mentre le organizzazioni acquisivano competenze sul DevOps agile e la data science, la digital transformation 2.0 sarà guidata dalla capacità di creare in modo digitale soluzioni abilitati, dal lavoro ibrido alla governance proattiva dei dati, dalle esperienze integrate dei dipendenti fino alle piattaforme AI-inside e low-code. In questa sessione, i partecipanti apprenderanno tre pratiche che si riveleranno fondamentali per la prossima era della trasformazione digitale.

Track 2: padroneggiare lo sviluppo, come utilizzare Boomi in soli 15 minuti

Scegliere, acquistare e sperimentare il valore di una nuova piattaforma di integrazione dei dati richiede tempo e fatica, ma se fosse possibile farlo in soli 15 minuti? In questa sessione, i partecipanti impareranno come abilitare un account Boomi con accesso completo alla piattaforma Boomi AtomSphere (con connessioni illimitate e nessuna scadenza), come creare rapidamente e facilmente flussi di lavoro automatizzati che si possano controllare e condividere in tutto l’ecosistema di business e come ottenere risposte e aiuto per affrontare qualsiasi sfida.

Track 3: diventare un “IT Hero”, ovvero raggiungere nuovi livelli di visibilità per il proprio framework di integrazione

Dov’è finito quell’ordine? Cosa è andato storto? La semplificazione e l’automazione del monitoraggio delle integrazioni di un’organizzazione sono fondamentali per poter scalare e risolvere rapidamente i problemi. Unisciti a noi per scoprire come un’azienda leader di settore abbia incorporato i dati degli eventi Boomi negli strumenti di monitoraggio standard per ottenere report e notifiche avanzati e fornire così visibilità sulle sue integrazioni, indipendentemente da dove vengano eseguite.

Track 4: “Go Boomi IT” soddisfa le esigenze di flessibilità e di esecuzione dell’integrazione ibrida/multicloud

Le organizzazioni adottano sempre più una combinazione di implementazioni di infrastrutture diverse per rispondere ai vari casi d’uso aziendali. Boomi può aiutare a mettere ordine in questo scenario di decentramento dei servizi e a restituire una misura di semplicità a tale complessità? Ascoltando la traccia potrai scoprire quali sono i servizi più innovativi messi a disposizione da Boomi che rispondono a questa domanda attraverso la piattaforma. Boomi offrirà anche informazioni sulle continue innovazioni del suo runtime Atom, che offre maggiore velocità, scalabilità e agilità.