Da Cradlepoint nuove soluzioni wireless edge

Cradlepoint , azienda specializzata in soluzioni wireless edge LTE e 5G gestite dal cloud, annuncia l’introduzione nel mercato europeo del router E102 Series Enterprise per supportare la crescita e l’impegno dell’azienda nel proporre soluzioni che consentano di lavorare da qualsiasi luogo, garantendo le prestazioni e le capacità necessarie a soddisfare le esigenze di connettività, sicurezza e gestione IT della forza lavoro distribuita.

Specificamente progettato per casi d’uso di lavoro in luoghi diversi dall’ufficio, che sfruttano la connettività cellulare LTE, il nuovo router edge wireless E102 soddisfa le certificazioni e gli standard internazionali. È dotato di un modem cellulare LTE di nuova generazione (CAT7) estremamente rapido, in grado di raddoppiare la velocità di downlink e triplicare la velocità di uplink per supportare applicazioni come le videoconferenze. L’E102 sarà disponibile tramite ordinazione da metà novembre.

Il router Cradlepoint E102 di classe enterprise offre:

Una soluzione scalabile e facile da gestire, che può estendersi a migliaia di lavoratori da remoto, in qualsiasi luogo, e può gestire nuovi utenti senza dover necessariamente incrementare il personale IT;

Il controllo completo da parte dell’IT della sicurezza, della disponibilità e della gestione, oltre che dell’accesso ai dispositivi e del traffico;

Il pieno rispetto degli standard di rete e l’interoperabilità.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Donna Johnson, Vice President of Product and Solution Marketing di Cradlepoint: «Abbiamo assistito a una prima ondata di adozioni di soluzioni per il lavoro da casa, che nel lungo termine non saranno in grado di soddisfare i requisiti di sicurezza, prestazioni e crescita. A differenza delle soluzioni di accesso da remoto tradizionali, Cradlepoint garantisce una connessione completamente isolata dalla rete domestica dell’utente, che spesso non è sicura né del tutto controllata. In questo modo fornisce alle organizzazioni la facilità di gestione di cui hanno bisogno, su scala globale».

Pronti per l’era del “Work from Anywhere”

I cambiamenti durante la pandemia hanno ritardato le tempistiche del rientro in ufficio e dato origine a un ambiente di lavoro sempre più ibrido. In effetti, il numero di dipendenti che lavora da casa è più che quadruplicato durante la pandemia e, secondo la Enterprise Management Associates (EMA), ancora oggi il 50% delle organizzazioni IT si aspetta che il numero dei lavoratori da remoto sarà destinato a un continuo aumento anche nei prossimi anni1. La pressione sulle reti, di conseguenza, continuerà ad aumentare; in proposito EMA dichiara di avere riscontrato come nel 95% delle network operation il lavoro da casa abbia comportato un aumento del traffico delle applicazioni di comunicazione in tempo reale (voce, video, riunioni online). Davanti a tale trasformazione, il personale IT dovrà poter fornire un’infrastruttura di rete in grado di supportare adeguatamente il lavoro da casa e il lavoro da qualsiasi luogo, e fare questo, in molti casi, con lo stesso personale e con le stesse risorse di cui dispone oggi.

Le soluzioni adottate rapidamente per affrontare questa sfida hanno spesso fornito risultati non adeguati. Ad esempio, le soluzioni VPN Client sui laptop spesso sono utilizzate a discrezione del dipendente, che così facendo non protegge sufficientemente le reti e le risorse aziendali. Le soluzioni che si basano sulla rete domestica di un dipendente introducono rischi reali per la sicurezza e prestazioni discontinue per le applicazioni più strategiche, a causa della condivisione della larghezza di banda della rete con il traffico domestico, spesso altrettanto intenso, come quando si accede allo streaming e ai servizi di gaming. Inoltre, l’IT non dispone della giusta visibilità e del controllo necessari a garantire la sicurezza e le prestazioni quando insorgono problemi da casa. Anche la SD-WAN non è una buona opzione perché, nella maggior parte dei casi, non risolve i problemi della rete domestica condivisa.

Senza una connessione wireless dedicata non c’è segmentazione tra traffico lavorativo e domestico, un fattore questo che espone le aziende a rischi di sicurezza e mette spesso in difficoltà gli utenti in termini di performance. Solo fornendo anche a casa una connessione wireless dedicata e controllata dall’IT, che può essere facilmente gestita tramite connettività cellulare, le organizzazioni possono superare questi rischi intrinseci e garantire un supporto efficace e cost-effective ai lavoratori da remoto.

Per Shamus McGillicuddy, Vice President di EMA: «Lavorare da casa espone a nuovi rischi per la sicurezza. Gli utenti ora lavorano da casa su dati e applicazioni a cui una volta potevano avere accesso solo all’interno di un perimetro di sicurezza ben definito. Oggi i team IT che si occupano di reti e di sicurezza hanno meno controllo sull’edge dell’utente. Per questo devono implementare una nuova architettura di sicurezza e poter garantire la connettività remota in un modo diverso dal passato. Le soluzioni wireless WAN di Cradlepoint con la gestione cloud-based di NetCloud Manager stabiliscono una corretta segmentazione della rete e garantiscono la sua sicurezza proprio per proteggere queste nuove architetture».

Utilizzando una connessione wireless WAN dedicata, Cradlepoint è in grado di estendere la connettività sicura all’abitazione del dipendente, garantendo le stesse performance e la stessa esperienza utente di quando si lavora in ufficio.

Cradlepoint NetCloud stabilisce e controlla le policy di sicurezza attraverso il router, il che significa che le connessioni VPN non vengono più lasciate a discrezione dell’utente finale. Opzioni flessibili supportano diversi modelli di accesso e sicurezza, in ufficio o via cloud, tra cui l’estensione della corporate VPN, l’accesso diretto a Internet e un modello ibrido che comprende entrambi. L’utilizzo di reti WAN e Wi-Fi dedicate isola i dispositivi di lavoro, come laptop e stampanti, per soddisfare le policy di sicurezza e compliance. In questo modo, gli standard di sicurezza a livello aziendale possono essere rispettati e la protezione può essere estesa a tutte le risorse aziendali connesse.

Cradlepoint E102 Enterprise Router fornisce una gestione semplice e incentrata sull’IT, consentendo a una piattaforma di gestione basata sul cloud – NetCloud Manager – di monitorare, controllare e risolvere i problemi dei router wireless edge nelle case dei dipendenti. È inoltre possibile istituire criteri per supportare la modellazione del traffico e prestazioni migliori per le applicazioni. Inoltre, l’implementazione zero-touch facilita l’installazione poiché i router preconfigurati con SIM pre-attivate già installate possono essere spediti a casa dei dipendenti e possono essere configurare con grande facilità.

Come concluso da Clayton Daffron, Director of Solution Architecture presso Denali Advanced Integration, che fornisce soluzioni e servizi IT aziendali: «Il team Denali è entusiasta di collaborare con Cradlepoint per supportare i nostri clienti globali nel loro cammino vero il futuro del lavoro da qualsiasi luogo. La scalabilità dei router E102 Series Enterprise è in linea con le nostre capacità nella supply chain globale perché ci consente di fornire ai clienti di livello enterprise l’esperienza utente di cui hanno bisogno per potenziare la propria forza lavoro distribuita».