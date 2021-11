Palo Alto Networks e Siemens pensano alle infrastrutture critiche

Palo Alto Networks ha esteso la partnership tecnologica con Siemens per migliorare la sicurezza delle reti mission-critical e prevenire le minacce di attacchi informatici alle infrastrutture critiche. Le aziende integreranno i Virtual Next-Generation Firewall VM-Series di Palo Alto Networks e le Ruggedcom Multi-Service Platform di Siemens per realizzare hardware scalabile continuo che permetterà ai clienti di estendere policy di sicurezza robuste e visibilità su infrastrutture IT, OT e sistemi di controllo industriale (ICS).

Come sottolineato in una nota ufficiale da Anand Oswal, senior vice president of network security di Palo Alto Networks: «Le infrastrutture critiche, come sottostazioni smart, sistemi intelligenti di trasporto e di controllo del traffico e gateway privati a banda larga in località remote, sono particolarmente complesse da proteggere perché altamente distribuite, complesse e spesso situati in ambienti difficili. Tuttavia, la sicurezza di questi sistemi è di fondamentale importanza, perché rappresentano obiettivi di alto profilo per i cyberattacchi, con impatti che vanno oltre le semplici conseguenze economiche. Unendo la nostra tecnologia Next-Generation Firewall all’esperienza di Siemens nei sistemi di controllo industriale e in ambienti unici, le aziende possono proteggere i loro sistemi ICS e altre infrastrutture chiave senza compromettere sicurezza, prestazioni o scalabilità».

Per Jeremy Bryant, general manager, Siemens Ruggedcom: «I nostri componenti di rete Ruggedcom sono il pilastro delle reti di infrastrutture critiche in ambienti complessi, e ci hanno aiutato a sviluppare una profonda conoscenza delle loro sfide e requisiti specifici. Aggiungendo i firewall Palo Alto Networks VM-Series al nostro approccio di piattaforma, stiamo migliorando ulteriormente il nostro portfolio di cybersecurity. Questa soluzione integrata hardware e software offre ai nostri clienti un metodo testato sul campo per proteggere anche i dispositivi legacy in rete, raggiungendo conformità normativa e una migliore postura di sicurezza per le applicazioni mission-critical».

I firewall virtuali VM Series di Palo Alto Networks offrono la sicurezza più elevata sul mercato, possono essere implementati senza problemi in ogni ambiente virtuale o cloud e sono altamente scalabili. Questi firewall virtuali proteggono tutto il traffico, compreso quello crittografato, sulla base del contesto completo che include l’identità di utente, applicazione e dispositivo, e bloccano le moderne minacce informatiche utilizzando servizi di sicurezza integrati in modo nativo. La gestione centralizzata semplifica l’estensione di protezione e sicurezza ai sistemi industriali ovunque sia distribuita la piattaforma Siemens Ruggedcom RX1500 Multi-Service.

Ruggedcom APE1808 per la piattaforma Ruggedcom RX1500 Multi-Service è una piattaforma industriale compatta ma potente per applicazioni di terze parti che consente ai clienti in ambito industriale di proteggere HMI, workstation di progettazione e dispositivi situati in ambienti difficili. I firewall virtuali ML-powered VM-Series fungono da gateway perimetrale in questi scenari e utilizzano segmentazione e policy che permettono agli operatori di controllare le applicazioni che comunicano attraverso diverse sottoreti per bloccare il movimento laterale delle minacce e raggiungere conformità normativa. In altri scenari, Ruggedcom RX1500 con APE1808 può essere implementata per fornire un monitoraggio a livello applicativo per i centri di controllo che eseguono sistemi SCADA.