Dal 30 novembre al 2 dicembre torna l’Open Source Week: l’evento online gratuito dedicato alle tecnologie più innovative del mondo Open Source

RIOS (RETE ITALIANA OPEN SOURCE), il più grande network di aziende di soluzioni e competenze Open Source di livello Enterprise, ripropone a CTO (Chief Technology Officer), responsabili del business e tecnici, una serie di approfondimenti tematici sulle principali sfide tecnologiche dal punto di vista dell’open source.

La rete è costituita da 9 imprese che fondono esperienze e risorse sulle tecnologie open source che da anni rappresentano sul mercato.

L’esperienza specifica su prodotti, soluzioni e contesti specifici, ci ha visto lavorare negli anni con i grandi system integrator, con la PA locale e centrale e con le imprese che costituiscono la spina dorsale del tessuto imprenditoriale italiano.

I partecipanti saranno accompagnati attraverso percorsi tematici dedicati.

In particolare, riferimenti dell’informatica, Pubbliche Amministrazioni, grandi imprese, banche e finanza, PMI, startup e venture capitalist spiegheranno nel corso dei tre giorni perché RIOS è il Partner ideale per affrontare l’intero processo d’innovazione digitale in maniera open.

I filoni tematici di quest’anno saranno:

Smart Collaboration Soluzioni di smart collaboration perfetta per il lavoro agile con l’integrazione delle tecnologie open. Potrai scoprire in che modo rendere scalabili e ottimizzare i processi lavorativi, avendo sempre il controllo sui tuoi dati.

Cybersecurity Un percorso di Cybersecurity completo che affronterà il tema della sicurezza in ogni aspetto: dalla compliance alla sicurezza del codice.

Gestione del Dato Tramite i vari metodi di analisi del dato nelle realtà aziendali vi porteremo a comprendere come sfruttarli al massimo per incrementare la produttività e sviluppare il business.

Cloud Native Tutte le sfide sull’automazione dei processi software e le metodologie legate al mondo dei container saranno trattati con approfondimenti e dimostrazioni pratiche.

Pubblica Amministrazione Rispecchiando le direttrici necessarie per la trasformazione digitale della PA, tracciate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, parleremo di come le tecnologie open siano fondamentali per innescare il processo di innovazione.



Sarà inoltre un’occasione per approfondire argomenti d’attualità relativi al mondo Open e della Digital Transformation, come quelli relativi al PNRR (Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza).

Non mancheranno ospiti d’eccezione e le più̀ autorevoli figure del panorama Open: le loro testimonianze ci permetteranno di esplorare soluzioni e prodotti presentandoci case study, esperienze, integrazioni e applicazioni rivolte a più contesti reali.

“Quest’anno l’open source week non parlerà solo di soluzioni, ma di veri e propri percorsi di cambiamento che aziende e pubbliche amministrazioni devono mettere in atto per poter rispondere alle sfide del nostro tempo” – così Valentina Del Prete, responsabile dell’offerta RIOS, ci racconta l’idea di questo evento- “Parleremo di metodologie, approcci, esperienze e soluzioni, perché RIOS vuole essere una guida nel complesso mondo dell’innovazione da tutti i punti di vista, partendo dai valori etici e di trasparenza dell’open”.

Oltre ad interventi focalizzati alle tematiche più attuali, sarà possibile seguire workshop e sessioni tecniche live sulle principali soluzioni con gli esperti della Rete.

