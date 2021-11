PAM CyberArk per gli ambienti It di Lutech

Il Gruppo Lutech, azienda specializzata nella realizzazione di progetti end-to-end per la digital transformation, comunica il conseguimento del riconoscimento CyberArk Advanced Partner, il più alto dei livelli di certificazione previsti dall’azienda leader mondiale nello sviluppo di soluzioni PAM (Privileged Access Management).

La certificazione è l’ulteriore conferma del valore della partnership tra il Gruppo Lutech e CyberArk, che contribuisce a valorizzare i progetti di cybersecurity del gruppo grazie all’uso di tool di definizione dei privilegi d’accesso ben noti al mercato. Attestazione confermata dall’inserimento della soluzione CyberArk Privileged Access Security nella posizione più alta del Gartner Magic Quadrant 2020 relativo.

CyberArk offre un portafoglio completo di soluzioni per la definizione e la gestione sicura dei privilegi d’accesso su qualsiasi ambiente, sia on premise che cloud, e da qualunque device. Si tratta di tool applicativi determinanti per i progetti di protezione dell’infrastruttura IT, visto che la grande maggioranza degli attacchi alle architetture avviene attraverso la violazione di end point autorizzati e lo sfruttamento di privilegi d’accesso non correttamente configurati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Gianluigi Citterio, Technology Presales Director del Gruppo Lutech: «Il reale valore delle soluzioni CyberArk risiede nel forte contributo della componente consulenziale che collima perfettamente con la nostra visione progettuale. L’approccio CyberArk prevede un’analisi approfondita dei gap di sicurezza e modalità di configurazione esclusivamente in relazione alle priorità e alle esigenze di business dell’azienda cliente».

Le soluzioni CyberArk non si sostituiscono ai tool di Identity Management, ma ne sono un necessario complemento, garantendo una completa integrazione con tutte le maggiori soluzioni di gestione delle identità disponibili sul mercato. I tool di PAM di CyberArk si inseriscono nella fase consulenziale preliminare del progetto di cybersecurity sviluppato dal partner, per poi essere chiamati in causa nelle fasi successive di mantenimento e controllo degli standard di sicurezza.

Già particolarmente diffusi in ambito Finance e Insurance, l’uso dei tool CyberArk si sta rapidamente diffondendo in tutti i contesti con forte attenzione ai dati sensibili e alla compliance come Telco, Media, Utilities e Healthcare. Alla piattaforma di gestione degli ambienti distribuiti, CyberArk affianca anche tool specifici per la verifica dinamica e senza rallentamenti dei privilegi d’accesso sugli end point. Le soluzioni, inoltre, risultano particolarmente apprezzate anche in contesti di sviluppo DevOps in cui l’accesso agli ambienti cloud spesso non è configurato nel modo più sicuro e ottimale.

Per Raffaella Zilli, channel manager per l’Italia di CyberArk: «Lutech è uno dei principali system integrator in Italia, leader nella realizzazione end-to-end di grandi progetti, dalla consulenza al delivery fino al supporto. Questo è un importante step per entrambe le società, che rispecchia il notevole investimento e l’impegno di Lutech nello sviluppo di competenze reali e di valore sulla piattaforma CyberArk Identity Security, a tutto vantaggio degli utenti finali».