Akamai presenta Future of Life Online Challenge, che assegnerà 1 milione di dollari in servizi agli innovatori digitali

Akamai Technologies, fornitore di una soluzione per la protezione e la delivery di esperienze digitali, ha annunciato il lancio di Future of Life Online Challenge per celebrare e premiare “i precursori, i ribelli e gli innovatori incredibilmente curiosi” che riusciranno a plasmare esperienze online all’avanguardia. La competizione assegnerà a un massimo di quattro vincitori fino a 1 milione di dollari in soluzioni per la sicurezza, la delivery dei contenuti e/o l’Edge Computing di Akamai e presenterà i risultati conseguiti in una speciale docuserie online.

“Per più di 20 anni, Akamai si è focalizzata sulla protezione e sulla delivery di esperienze digitali che hanno contribuito a creare la nostra vita online come oggi la conosciamo. Se fornite in modo appropriato, le esperienze online di alto livello possono migliorare la vita umana: ecco perché desideriamo premiare queste aziende innovatrici che stanno plasmando il nostro futuro digitale”, ha affermato Robert Blumofe, Executive Vice President e CTO, Akamai Technologies. “La competizione Future of Life Online è stata concepita per aiutare le aziende più innovative a portare le loro soluzioni a un livello superiore e a mettere in luce i risultati conseguiti, che potranno ispirare altre aziende a sviluppare i propri progetti per dare forma al futuro della vita online”.

Le aziende che desiderano partecipare alla competizione dovranno lanciare sul mercato un prodotto o un servizio innovativo e fruibile che necessita di supporto per aumentare i propri livelli di sicurezza digitale, web performance e/o delivery digitale per esprimere il proprio pieno potenziale. La competizione prevede due fasi:

● Nella prima fase, le aziende dovranno inviare un breve video che descrive i propri prodotti o soluzioni e il valore per clienti o utenti. Le domande di partecipazione per la prima fase corredate dai video dovranno essere inoltrate entro il 18 febbraio 2022 alle ore 17:00 (ET). I finalisti che avranno superato la prima fase verranno annunciati l’11 marzo 2022.

● Per la seconda fase, i finalisti dovranno inoltrare un’offerta commerciale (di lunghezza non superiore a sette pagine), che descrive i clienti a cui si indirizza, il valore offerto, i canali di distribuzione/vendita, le dimensioni del mercato, i piani di crescita e l’attenzione alla sostenibilità. I finalisti dovranno partecipare ad una conferenza virtuale per presentare le proposte e rispondere a eventuali domande. Le proposte per la seconda fase dovranno essere inoltrate entro il 13 maggio 2022 alle ore 17:00 (ET).

Le proposte verranno valutate in base al livello di innovazione dell’idea, alla fattibilità e ai vantaggi per i clienti. I vincitori verranno annunciati il 6 giugno 2022.