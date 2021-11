Clienti Barracuda al sicuro con Open XDR di Stellar Cyber

Stellar Cyber, creatrice di Open XDR e della principale piattaforma di nuova generazione per la gestione della sicurezza, annuncia l’integrazione della sua piattaforma in Barracuda CloudGen Firewall, Barracuda Web Application Firewall e Barracuda Total Email Protection di Barracuda, offrendo così maggiore visibilità, correlazione automatica degli incidenti, ricerca delle minacce e risoluzione dei problemi ai clienti dei managed security service provider (MSSP).

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Fleming Shi, CTO di Barracuda Networks: «I nostri clienti sanno che Barracuda offre le migliori soluzioni per la protezione delle email, della rete e delle applicazioni web. Quando si tratta di difendersi dalle sofisticate cyber minacce di oggi, come ransomware e sottrazione di dati, i clienti richiedono visibilità totale e automazione. Già offriamo ai clienti MSP la soluzione Barracuda SKOUT Managed XDR. Questa nuova integrazione con Stellar Cyber permette ai nostri clienti di avere una visione olistica della propria infrastruttura e di rispondere in modo coordinato e in tempo reale agli attacchi».

La piattaforma Stellar Cyber incorpora la correlazione basata su intelligenza artificiale e XDR Kill Chain dei rilevamenti e degli alert in incidenti generati automaticamente in una dashboard di semplice utilizzo con visibilità sull’intera superficie di attacco, affinché sia possibile sapere esattamente cosa e come cercare. Inoltre, le funzioni multi-tenant incorporate di Stellar Cyber rendono più semplice che mai per i partner MSSP fornire ai propri utenti finali un’offerta SOC as a service.

Per Zeus Kerravala, principal analyst di ZK Research: «La piattaforma Stellar Cyber Open XDR aggiunge ulteriore valore agli investimenti in prodotti Barracuda, utilizzandone i log, arricchendo i dati raccolti, analizzando i dati per la ricerca di minacce e quindi reagendo automaticamente agli attacchi tramite il firewall e altri sistemi. È bello vedere questo livello di integrazione a vantaggio dei clienti».

Come concluso da Paul Jespersen, Senior Vice President Global Business Development di Stellar Cyber: «Integrando la nostra piattaforma di cybersicurezza Open XDR basata sull’intelligenza artificiale con le soluzioni Barracuda, possiamo offrire ai clienti Barracuda un nuovo livello di visibilità e di funzionalità SOC, come l’analisi delle minacce correlate, la ricerca delle minacce, la reazione automatica. La nostra piattaforma raccoglie ed elabora i dati provenienti da tutti i tool di sicurezza esistenti e li presenta in un’unica dashboard che identifica chiaramente le minacce e ne definisce le priorità, dai singoli alert agli incidenti più sofisticati, in modo da massimizzare l’efficienza nelle operazioni SOC».

Pensando ad esempio alla protezione dal ransomware, i vantaggi per i clienti sono:



Le segnalazioni e gli allarmi di Barracuda Total Email Protection saranno disponibili in Stellar Cyber per offrire visibilità sugli attacchi di phishing e di brand-hijacking lanciati per sottrarre credenziali.





Nel caso in cui l’utente clicchi su un link di phishing, Barracuda CloudGen Firewall blocca il traffico verso il sito che ha originato l’attacco e lo flagga per evitare attacchi successivi.

Le infrastrutture di rete e applicative sono costantemente bombardate da tentativi di accesso e intrusione, soprattutto con credenziali rubate. Grazie alle segnalazioni da parte di Barracuda CloudGen Firewall e Barracuda Web Application Firewall, questi tentativi sono immediatamente flaggati e bloccati.

Barracuda sta lavorando a un’integrazione più stretta con piattaforme Open XDR come Stellar Cyber. I clienti saranno in grado di bloccare il ransomware con maggiore efficienza e rendere la vita più complicata ai cybercriminali.