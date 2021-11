Axitea lancia il CISO as a Service per una cybersecurity sempre più integrata nei processi aziendali

La crescente importanza della cybersecurity a protezione e supporto del business aziendale ha reso sempre più comune il ruolo di CISO, Chief Information Security Officer. Axitea, global security provider italiano, risponde a questa pressante necessità del mercato con l’offerta di un servizio innovativo, chiamato CISO as a Service, attraverso cui si consente alle imprese di dotarsi in modalità outsourcing di una figura punto di riferimento nella definizione della strategia IT e delle politiche di sicurezza ICT dagli stakeholder interni ed esterni.

Secondo l’Osservatorio Cybersecurity & Data Protection del Politecnico di Milano, nonostante la rilevanza sempre più cruciale della cybersecurity, solo il 41% delle aziende italiane ha demandato la propria sicurezza informatica a un CISO, un dato che rispecchia un contesto dove non tutte le organizzazioni, in special modo le PMI, possiedono le risorse necessarie a dotarsi internamente di una figura specializzata, e dove gli investimenti in cybersecurity tendono a tradursi nell’acquisto di soluzioni di base.

Proprio per ovviare a queste difficoltà, Axitea ha deciso di innovare i propri servizi rendendo possibile l’esternalizzazione di un Chief Information Security Officer in modalità di erogazione “as a Service”, utilizzabile dalle aziende ad un costo allineato alle proprie specifiche necessità.

Insignito della missione di definire ed implementare la governance e la strategia per la cyber sicurezza, il Responsabile della Cyber Security, in un’ottica della gestione dell’ICT sia difensiva (Security) che proattiva (Safety), sarà responsabile di orientare le scelte manageriali verso soluzioni ottimizzate per la struttura di riferimento e dovrà assicurare la qualità nel controllo esecutivo delle direttive collaborando con le altre figure aziendali, garantendo macro-attività come il rispetto dei principi di configurazione sicura e processi di cybersecurity assessment e monitoring, incident management, remediation, disaster recovery, ripristino e formazione.

Il tutto, andando a fornire all’azienda un valore unico nella gestione dei processi di Cyber Sicurezza e nella piena garanzia dell’efficienza ed efficacia dei sistemi informativi direttamente o indirettamente gestiti e delle security policy.

“Chiunque può essere il bersaglio di un attacco informatico, ma nessuno dovrebbe negarsi la possibilità di fare del suo meglio per difendersi, facendo affidamento su una professionalità specifica e puntuale”, dichiara Andrea Lambiase, Head of Management Consulting Axitea. “Il nostro servizio CISO As a Service vuole rimediare esattamente a questo problema, consentendo a realtà differenti di poter contare su competenze estremamente elevate nella misura a loro necessaria e di poter fare un’importante balzo in avanti nel proprio approccio alla cybersecurity senza dover necessariamente assumere risorse specializzate”.