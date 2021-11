Il prossimo 29 novembre, alle ore 17.30, in collegamento su piattaforma Zoom, si parlerà di lavoro femminile nella cybersecurity in Italia.

È, infatti, stato pubblicato online il Rapporto AIPSI CSWI 2021 che, oltre a essere scaricabile gratuitamente in formato Pdf dagli utenti che si registreranno al sito web di AIPSI, verrà illustrato in occasione del webinar organizzato lunedì prossimo.

Il rapporto AIPSI CSWI 2021 sul lavoro femminile nella cybersecurity in Italia è costituito da 35 pagine A4 con 27 grafici, ed è articolato in una serie di capitoli, tra cui un esame della diversità di genere nel digitale in Italia rispetto all’Unione Europea, e lo spaccato su cosa vuol dire essere donna nel mondo della sicurezza digitale nel nostro Paese.

Dai dati alle riflessioni sul lavoro femminile nella cybersecurity

Dopo la presentazione dei principali dati emersi dall’indagine, il webinar continuerà con una tavola rotonda per la discussione ed i commenti a tali dati da parte delle partecipanti, riconosciute leader in Italia nel campo della sicurezza digitale.

All’incontro, infatti, parteciperanno Yvette Agostini, consulente indipendente, past coordinatrice di CSWI, Segretariato di CSA Italy, Sara Colnago, Co-Fondatrice Swascan, CEO Business Competence, inserita tra le top 100 Tech Influencer di Forbes e Inspiring Fifty, Mariangela Fierro, Managing Director Accenture Security, in rappresentanza di Anitec-Assinform, Paola Generali, Presidente Assintel, Consigliera della Camera di Commercio MI, MB e LO, Managing Director GetSolution, Loredana Mancini, OWASP/WIA Diversity and Inclusion Vice Chair e Socia Fondatrice Donne 4.0.