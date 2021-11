Lenovo e Women&Tech in un talk event il 30 novembre

Con l’obiettivo di analizzare lo scenario attuale in cui i dati continuano ad assumere sempre maggior importanza e a circolare come parte del patrimonio informativo disponibile, il prossimo 30 novembre, Lenovo e Women&tech, Associazione Donne e Tecnologie si confronteranno in occasione del talk event intitolato: “La realtà fisica del mondo digitale”.

Per l’occasione sono state riunite quattro esperte che provengono da mondi diversi: cultura, legge e innovazione tecnologica, per offrire un interessante momento di approfondimento con differenti punti di vista su come la tecnologia può risolvere le sfide che oggi comporta la gestione dei dati, la loro conservazione e distribuzione anche in termini di sicurezza.

In un mondo in cui aziende e organizzazioni basano la propria crescita e il proprio successo sulla disponibilità di dati sicuri, accessibili e valorizzabili, la tecnologia (per esempio con le soluzioni intelligenti sviluppate da Lenovo) diventa centrale e strategica non solo per il business e le attività economiche ma anche per la cultura, l’educazione e le relazioni tra individui.

Le speaker che interverranno all’incontro digitale di Lenovo e Women&Tech sono: Carla Capussela, EMEA Marketing Campaigns Leader, Lenovo Infrastructure Solutions Group, Laura Liguori, Vice Presidente di Women&Tech e Partner di Portolano Cavallo, Roberta Marchini, Technical Solution Manager, EMEA, Infrastructure Solutions Group – Lenovo, Gianna Martinengo, Founder & CEO di Didael KTS – Presidente Women&Tech – Member INAB @STOA.

L’evento digitale è in programma il 30 novembre alle ore 11:30 e sarà possibile collegarsi previa iscrizione a questo link.

Per maggiori informazioni su Women&Tech visitate questo sito.