TIBCO leader nel Master Data Management di Forrester

TIBCO Software , specialista globale nei dati enterprise, consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse. TIBCO ha annunciato di essere stata riconosciuta come leader nel report: “The Forrester Wave: Master Data Management, Q4 2021“, ottenendo i punteggi più elevati possibili in 9 criteri di valutazione su 24, tra cui compliance, modelli di business, scalabilità, multi-dominio e supporto tecnico.

“L’innovazione nei mercati dei master data, dei metadati e del reference data management sta esplodendo. La migrazione al cloud, nuove sorgenti di dati in tempo reale e dati sintetici creati tramite l’IA (Intelligenza Artificiale) rendono la gestione dei dati aziendali enterprise una sfida più grande che mai”, ha affermato Mark Palmer, vice presidente senior engineering di TIBCO. “TIBCO EBX fa parte del nostro piano per l’agile data fabric, offrendo una piattaforma automatizzata, semplice da navigare, scalabile e accessibile a tutti, su qualsiasi sistema o su qualsiasi piattaforma cloud”.

TIBCO definisce “master data” un singolo record riferito a ciascuna persona, luogo o oggetto all’interno di un business, che dev’essere riconciliato, arricchito e corretto per diventare una visualizzazione affidabile (trusted) di un dato condiviso e business-critical. L’MDM efficace promuove un reporting più accurato, eliminando gli errori causati da dati scadenti e abilitando chiunque a prendere decisioni di business migliori, basate su dati affidabili.

Secondo il report Forrester, “TIBCO Software è un fornitore consolidato di MDM e l’acquisizione di Orchestra Networks ha reso la propria piattaforma ricca di funzioni a supporto di domini multipli. EBX è una soluzione software all-in-one per modellare, gestire e governare asset enterprise condivisi. Si tratta di una piattaforma MDM multi-dominio, di reference data management e gestione dei metadati. TIBCO fornisce modellazione, integrazione, data quality e collaborazione basate sui processi. Tra le funzioni più importanti: API REST, modellazione grafica incorporata, supporto ai container e autenticazione avanzata. La strategia di TIBCO si focalizza su un livello più elevato di automazione attraverso AI/ML (Artificial Intelligence/Machine Learning), implementazione semplificata e estensione della propria piattaforma MDM end-to-end per accelerare i casi d’uso”.

Il riconoscimento di TIBCO quale leader nel report “The Forrester Wave: Master Data Management, Q4 2021” si aggiunge a un elenco di 18 attestazioni di leadership da parte di società di analisi e siti di peer review, che posizionano l’Azienda come leader nel data management, nelle analytics, nell’integrazione e nel cloud.

TIBCO EBX è una soluzione agile all-in-one per l’MDM. Nel corso della recente conferenza dedicata ai clienti, il TIBCO NOW, l’azienda ha presentato importanti innovazioni per la produttività, tra cui lo scripting low-code e una configurazione ottimizzata, smart match e fusione di processi legati ai dati, nonché integrazione estesa con lo sviluppo di nuove API. TIBCO ha esteso la quantità di casi d’uso supportati, con un nuovo engine di elaborazione dei dati, che supporta l’elaborazione veloce di grandi volumi di dati.

Per saperne di più, scarica il report.