SentinelOne ottiene la migliore valutazione globale nel report “Voice of the Customer” 2021di Gartner nelle piattaforme di protezione degli endpoint

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha ricevuto la valutazione più alta nel Gartner Peer Insights “Voice of the Customer” per le piattaforme di protezione degli endpoint[1]. Secondo il report, il 97% dei recensori raccomanda la piattaforma SentinelOne Singularity XDR, testimoniando l’impegno dell’azienda nell’offrire una soluzione AI-powered per proteggere le imprese.

Sulla base di 775 recensioni del Gartner Peer Insights for Endpoint Protection Platform, SentinelOne ha ottenuto un punteggio di 4,9 su una scala di valori da 1 a 5. Nel report Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’ Endpoint Protection Platform dello scorso agosto, SentinelOne, insieme ad altri due vendor, ha raccolto il punteggio più alto, pari al valore 4,8, ricevendo 238 recensioni positive. Tra i 18 vendor nel report, SentinelOne è stata riconosciuta Customers Choice nelle categorie grandi Imprese (1B-10B USD), Imprese di medie dimensioni (50M-1B USD), Settore Pubblico, Enti Governativi e Istruzione, confermando la valutazione nelle aree di Nord America, EMEA e America Latina. Inoltre, l’azienda si è classificata Strong Perform per l’Asia Pacifica, testimoniando l’adozione e l’ottimo livello di Customer Satisfaction ottenuto dalla Singularity XDR in tutto il mondo.

“Proteggere proattivamente le imprese moderne da ransomware e cyberattacchi richiede una tecnologia automatizzata e un’innovazione costante”, ha affermato Daniel Bernard, CMO di SentinelOne. “Riteniamo che le valutazioni dei nostri clienti nel report ‘Voice of the Customer’ per le piattaforme di protezione degli endpoint confermino il nostro impegno nel rendere il mondo un luogo più sicuro. La nostra Singularity XDR sfrutta la potenza dell’AI comportamentale per automatizzare la cybersecurity, riducendo i rischi e consentendo alle imprese di crescere in sicurezza”.

Con ottimi punteggi ottenuti per le soluzioni EDR, EPP e MDR nelle Peer Review di Gartner, SentinelOne continua a offrire la migliore Customer Experience alle aziende internazionali. Oltre a questo riconoscimento, SentinelOne è stata nominata Leader nel Magic Quadrant™ 2021 di Gartner per le piattaforme EDR[2], e ha ottenuto i punteggi più alti in tutti e tre i casi d’uso (tipo A, B e C) nel Gartner’s 2021 Critical Capabilities per le piattaforme di protezione degli endpoint.

Gartner Peer Insights certifica la Customer Experience con valutazioni verificate e recensioni di professionisti IT aziendali. Al 1° dicembre 2021, le recensioni di SentinelOne includono:

“La migliore soluzione per endpoint che abbia mai utilizzato, in continuo perfezionamento. Dopo la sua implementazione, abbiamo scoperto quello che mancava alla nostra soluzione endpoint precedente. Adesso abbiamo una maggiore visibilità, non soltanto sull’endpoint, ma anche sulla subnet in cui si trova il dispositivo. Questa soluzione, la migliore dopo il SIEM, ci ha permesso di individuare i dispositivi non autorizzati nel network, le vulnerabilità nelle applicazioni, migliorando così l’approccio alla sicurezza”. – Security Administrator, Finance [leggi la recensione completa]

“Tecnologia EDR/XDR straordinaria ed estremamente efficace con un’interfaccia semplice da usare. Funzionalità eccezionali che, attraverso gli aggiornamenti, permettono alla soluzione di difendersi dalle molteplici minacce che arrivano dall’esterno del perimetro aziendale”. – Sr. Infosec Engineer, Retail [leggi la recensione completa]

“Quando si tratta di sicurezza degli endpoint, SentinelOne è la soluzione giusta da adottare. SentinelOne è la prima azienda che ho scelto, grazie alla quale non mi preoccupo più delle possibili minacce”. – CIO, Gov’t/PS/ED [leggi la recensione completa]

“Gold-Standard EDR/XDR Best in The Industry. Due parole descrivono SentinelOne “Customer Satisfaction”! Che tu sia una grande azienda o una piccola-media impresa (PMI), SentinelOne si prende cura dei propri clienti e di quelli potenziali, assicurando il miglior supporto possibile. La piattaforma Singularity ha agito efficacemente sia sui nostri sistemi legacy che su quelli più recenti. SentinelOne offre al nostro team di sicurezza di ricercare facilmente le nuove minacce. Raccomando fortemente i servizi Vigilance Respon Pro offerti da SentinelOne”. – Cybersecurity Leader, Services [leggi la recensione completa]

