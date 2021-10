SentinelOne ottiene la qualifica di AWS Security Competency

SentinelOne, fornitore di una piattaforma automatizzata di cybersecurity, ha ottenuto la qualifica come Amazon Web Services (AWS) Security Competency. Questo riconoscimento conferma le elevate competenze tecniche dell’azienda e il consolidamento del Customer Success nel proteggere gli endpoint degli utenti e nel promuovere l’adozione del cloud. In qualità di partner AWS, SentinelOne si impegna a lavorare con i clienti per salvaguardare i loro ambienti cloud dalle minacce in continua evoluzione.

SentinelOne viene così identificata come un componente importante dell’AWS Partner Network (APN), in grado di offrire software appositamente sviluppato per aiutare le imprese ad adottare e implementare progetti di sicurezza complessi su AWS. Per ottenere questo riconoscimento, ogni partner deve aver acquisito e dimostrato a molteplici clienti le proprie competenze tecnologiche su AWS, unitamente a poter disporre di un’infrastruttura ben organizzata ed essere in grado di fornire soluzioni a flusso continuo sui servizi Amazon.

“Il nostro team ha lavorato duramente per difendere i propri clienti dalle minacce e siamo orgogliosi di ricevere la qualifica di AWS Security Competency”, ha affermato Guy Gertner, Vice President of Product Management di SentinelOne. “AWS offre un valore eccezionale ai clienti, ed è fondamentale che i partner soddisfino lo stesso standard. Siamo impazienti di consolidare la nostra collaborazione, offrendo prevenzione, rilevamento e risposta in modo automatico e unico attraverso soluzioni che proteggono il business dei nostri clienti”.

Gli Agent della piattaforma di SentinelOne sono installati a livello internazionale nelle regioni che offrono i servizi AWS, tra cui AWS GovCloud (USA), e offrono protezione runtime AI-driven, rilevamento e risposta veloce sull’intero ambiente cloud ibrido. Con un singolo Agent, l’azienda protegge i server in Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e i servizi container come Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), Amazon EKS Anywhere, Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) e Amazon ECS Anywhere.

Inoltre:

· La piattaforma cloud-native SentinelOne Singularity è supportata da AWS, che sfrutta i vari servizi per offrire scalabilità, uptime e alte prestazioni

· SentinelOne è disponibile su AWS Marketplace, che semplifica la fornitura di soluzioni di sicurezza cloud-ready

· L’azienda è un AWS Public Sector Partner, riconosciuto per le soluzioni e l’esperienza tra i settori delle organizzazioni governative, aerospaziali, educative e no profit

AWS offre soluzioni scalabili, flessibili ed economiche per aziende di tutte le dimensioni, dalle startup alle imprese di livello internazionale. Per supportare l’integrazione e l’implementazione continue di queste soluzioni, ha creato l’AWS Competency Program, aiutando i clienti a individuare e a dare fiducia ai Consulting e APN Technology Partner con ampia esperienza e competenza del settore.