Lenovo ThinkEdge porta l’Intelligenza Artificiale all’Edge

Lenovo Infrastructure Solutions Group (ISG) amplia il portfolio Lenovo ThinkEdge con l’introduzione del nuovo server ThinkEdge SE450, che offre una piattaforma di intelligenza artificiale (IA) direttamente all’edge per accelerare l’elaborazione di dati critici per il business. ThinkEdge SE450 potenzia le funzionalità intelligenti all’edge con la migliore tecnologia predisposta per l’intelligenza artificiale, in grado di fornire informazioni più rapide e prestazioni di elaborazione elevate in diversi ambienti, accelerando i processi di decisione in real-time e lo sviluppo di nuovi modelli di business.

Come sottolineato fin dalle prime battute di una nota ufficiale da Charles Ferland, VP and General Manager, Edge Computing and Communication Service Providers, Infrastructure Solutions Group, Lenovo: «Le aziende di qualsiasi dimensione si trovano ad affrontare diverse sfide nel mondo reale, per questo richiedono soluzioni di infrastruttura sempre più potenti che consentano di elaborare dati critici per il business in modo rapido, per supportare le strategie aziendali direttamente all’edge. Con il server ThinkEdge SE450 e grazie alla collaborazione del nostro ampio ecosistema di partner, Lenovo mantiene la promessa di portare l’Intelligenza Artificiale all’edge, sia che si tratti di consentire una maggiore connettività nelle smart city per rilevare incidenti stradali e attivarsi o per predire interventi di manutenzione nelle linee di produzione».

ThinkEdge SE450 accelera l’elaborazione di insight all’edge

L’edge computing è al centro della trasformazione digitale per molti settori industriali dove occorre ottimizzare l’elaborazione dei dati direttamente dove vengono generati. Gartner stima che il 75% dei dati generati sarà elaborato all’edge entro il 2025 e l’80% dei progetti IoT aziendali integrerà sistemi IA entro il 2022. I clienti Lenovo stanno utilizzando fonti di dati edge-driven per accelerare i processi decisionali all’interno degli impianti produttivi, nei centri commerciali, nelle strade delle città e nei siti di telecomunicazione mobile. Il portfolio completo ThinkEdge di Lenovo va oltre il data center per migliorare l’esperienza e le prestazioni dell’edge computing.

Per Khaled Al Suwaidi, Vice Presidente Fixed and Mobile Core, Etisalat: «Espandere il nostro cloud all’on-premise ci consente un’elaborazione dei dati maggiore contribuendo al contempo a migliorare la resilienza, le prestazioni l’esperienza d’uso dell’utente. Come partner, abbiamo effettuato i primi test, la nostra attuale implementazione del server ThinkEdge SE450 di Lenovo ospita una rete 5G distribuita su siti periferici consentendoci di introdurre nuove applicazioni all’edge per le aziende. Si tratta di una piattaforma robusta e compatta con un livello di prestazioni adeguato a ospitare la nostra infrastruttura di telecomunicazione per fornire applicazioni agli utenti, come, ad esempio, l’e-learning».

Migliorare le performance, la scalabilità e la sicurezza

Progettato per superare i limiti legati all’ubicazione dei server, ThinkEdge SE450 di Lenovo consente di accedere a insight in tempo reale con una maggiore potenza di calcolo e funzionalità che semplificano l’implementazione di molteplici workload di IA in modo scalabile per i clienti. Soddisfa le esigenze di un’ampia varietà di carichi di lavoro critici con form factor unico e più silenzioso che può essere installato in qualsiasi contesto ambientale. Il server Lenovo è inoltre caratterizzato da una profondità ridotta che gli permette di essere facilmente installato anche in siti con limiti di spazio. Il server, grazie alla dotazione di GPU, è costruito appositamente per soddisfare i requisiti degli ambienti edge verticali, con un design robusto in grado di resistere a temperature più elevate, così come a polvere, urti e vibrazioni in ambienti critici. ThinkEdge SE450 è uno dei primi sistemi Edge con certificazione NVIDIA e può sfruttare le GPU NVIDIA per gestire le applicazioni aziendali e industriali di IA all’Edge, sempre con elevate prestazioni.

La sicurezza all’edge è un requisito fondamentale e Lenovo consente alle aziende di navigare con fiducia verso la frontiera edge-to-cloud grazie all’utilizzo di soluzioni infrastrutturali resilienti e meglio protette, progettate per ridurre i rischi legati alla cybersecurity e le minacce ai dati. Il portfolio ThinkEdge fornisce una varietà di opzioni di connettività e sicurezza che possono essere facilmente implementate e gestite in estrema sicurezza negli ambienti remoti e dispone di un nuovo meccanismo di bloccaggio che consente di prevenire accessi non autorizzati, e di robuste funzionalità di protezione dei dati.

ThinkEdge SE450 è basato sul più recente processore Intel Xeon Scalable di terza generazione equipaggiato con tecnologie Intel Deep Learning Boost, storage all-flash per l’esecuzione di IA e di analytics all’Edge ed è ottimizzato per fornire intelligenza. Il nuovo server Lenovo è certificato da Intel come soluzione Intel® Select per vRAN. Questa soluzione pre-convalidata elimina le congetture dal processo di valutazione e di approvvigionamento soddisfacendo i requisiti di configurazione hardware e software rigorosamente definiti e i benchmark prestazionali dell’intero sistema per accelerare l’implementazione e ridurre i rischi per i service provider delle telco.

Come concluso da Jeni Panhorst, Vice President and General Manager of the Network & Edge Platforms Division, Intel: «La nostra collaborazione con Lenovo aiuta le aziende di diversi settori industriali a valorizzare il proprio business attraverso la trasformazione del network e l’edge computing. I server edge resilienti e flessibili basati sui processori Intel Xeon Scalable di terza generazione forniscono prestazioni migliorate che consentono la fornitura di servizi innovativi guidati dall’intelligenza artificiale dove richiesto dai clienti».

Le sedi periferiche sono spesso non presidiate e difficili da raggiungere; pertanto, ThinkEdge SE450 viene automaticamente installato e gestito grazie a Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) e può essere facilmente configurato con il software Lenovo XClarity Orchestrator. L’accesso remoto al server, tramite un accesso cablato o wireless completamente fuori banda, evita inutili trasferte.

Soluzioni AI-Ready nell’Edge

Realizzato attraverso un approccio di sviluppo hardware agile con partner e clienti, Lenovo ThinkEdge SE450 rappresenta l’eccellenza di un lavoro che ha visto la messa a punto di diversi prototipi, con prove dal vivo per eseguire carichi di lavoro reali in ambienti telco, retail e smart city. Il server ThinkEdge SE450 AI-ready è progettato specificamente per consentire a un vasto ecosistema di partner di facilitare ai clienti l’implementazione di queste soluzioni edge. In una fase in cui le aziende costruiscono infrastrutture ibride che vanno dal cloud all’edge, il server Lenovo è l’estensione perfetta per il cloud on-premise che attualmente supporta le tecnologie Microsoft, NVIDIA, Red Hat e VMware.