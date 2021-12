Kyndryl e Google Cloud, è partnership

Kyndryl e Google Cloud hanno annunciato oggi una partnership globale per accelerare le trasformazioni digitali dei clienti, aiutandoli a diventare imprese più avanzate e sostenibili grazie all’uso dei dati.

Kyndryl e Google Cloud applicheranno le rispettive competenze in materia di dati e analytics, intelligenza artificiale e modernizzazione delle infrastrutture per consentire alle imprese di ottenere nuovi insight a beneficio dei risultati di business. Inoltre, i servizi gestiti da Kyndryl sosterranno la continuità operativa dei sistemi più critici sull’infrastruttura globale di Google Cloud fornendo applicazioni e dati senza soluzione di continuità, dal centro ai margini della rete.

In qualità di Google Cloud Premier Partner, Kyndryl sta istituendo una “Google Cloud Academy for Kyndryl” che si concentrerà sullo sviluppo di capacità che favoriscono lo spostamento dei carichi di lavoro mission-critical su Google Cloud. Il programma è pensato per contribuire all’obiettivo di formare 40 milioni di ulteriori risorse su Google Cloud e guiderà diverse migliaia di nuove certificazioni nel corso dei prossimi anni.

“Siamo entusiasti di collaborare con Google Cloud e non vediamo l’ora di lavorare insieme per aiutare i clienti ad accelerare i loro ambiziosi piani di trasformazione del business in senso digitale“, ha dichiarato Martin Schroeter, CEO e Chairman di Kyndryl. “Attraverso questa partnership strategica, Kyndryl e Google Cloud consentiranno alle aziende di operare in modo più efficiente, abbracciare i vantaggi del cloud e aumentare le loro operazioni con dati avanzati, analisi e tecnologia AI.”

“La partnership tra Google Cloud e Kyndryl rappresenta un significativo passo avanti in quanto le imprese globali cercano di trasformare digitalmente le loro organizzazioni“, ha detto Thomas Kurian, CEO di Google Cloud. “Riunire l’infrastruttura globale di Google Cloud e la tecnologia leader nell’AI, nell’apprendimento automatico e nell’analisi con il più grande fornitore al mondo di servizi gestiti e servizi IT accelererà la capacità delle imprese globali di lanciare nuove attività digitali e fornire i loro carichi di lavoro più critici in un ambiente cloud.”

Per promuovere la loro collaborazione, Kyndryl e Google Cloud si stanno concentrando su diverse aree di soluzioni chiave, tra cui: