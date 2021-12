Arriva Symware: gli operatori di rete mobile ringraziano

Intel Corporation, Juniper Networks e Rakuten Symphony hanno annunciato una collaborazione per lo sviluppo di Symware, un’innovativa soluzione Open RAN (Radio Access Network) carrier-grade, dedicata agli operatori di rete mobile, che permette di modernizzare le celle radio sfruttando le più recenti architetture cloud native. L’appliance edge multifunzione Symware offre agli operatori la flessibilità richiesta per aumentare la densità della rete, gestire varie tipologie di rete e supportare nuove funzioni riducendo la quantità di hardware necessaria in ciascun sito.

Gli operatori di rete mobile di tutto il mondo stanno iniziando a implementare nelle proprie reti Open RAN e architetture cloud native che permetteranno loro di ottenere una maggiore agilità, una sicurezza più intelligente e nuovi livelli di automazione, ampliando e proteggendo allo stesso tempo la loro supply chain.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tareq Amin, CEO di Rakuten Symphony: «Rakuten Symphony vuole introdurre innovazioni per contribuire ad accelerare la trasformazione della rete. Con i nostri partner abbiamo sviluppato un’appliance in cui abbiamo ottimizzato il rapporto costo prestazioni che semplifica il deployment delle celle radio per il 4G, il 5G e le future generazioni di tecnologie mobili. Symware offre agli operatori la soluzione definitiva e a prova di futuro che garantisce la flessibilità necessaria per aumentare la densità della rete e fare convivere varie topologie di rete al costo più basso possibile».

Con Symware un’unica piattaforma general purpose

L’appliance edge multifunzione Symware unisce le funzionalità di routing containerizzate e una Distributed Unit containerizzata su un’unica piattaforma general purpose, riducendo sensibilmente gli investimenti e i costi operativi per gli operatori. Offrendo un routing stack carrier grade su Radio Access Network sia fisiche sia virtuali, la soluzione rende disponibili funzioni di slicing della rete nella RAN e nei domini di trasporto, quali isolamento e monitoraggio della slice e instradamento dinamico del traffico mediante il segment routing. Questa soluzione supporta l’automazione con zero-touch provisioning, aggiornamenti automatici, telemetria e analytics per tutti i componenti, ed è basata sull’ecosistema Kubernetes per l’orchestrazione e il networking.

Per Dan Rodriguez, corporate vice president and general manager del Network Platform Group di Intel: «Assistiamo a una trasformazione nel settore del networking per sfruttare i molti benefici offerti dalla cloudificazione della RAN. Utilizzando il nostro Next Generation Intel Xeon D Processors e il software FlexRAN, questa collaborazione dimostra come i workload RAN possano essere consolidati su un unico server e rispettare i requisiti di performance, capacità e costo delle implementazioni RAN 5G».

Come concluso da Raj Yavatkar, CTO di Juniper: «Rimuovere gli ostacoli all’implementazione di O-RAN in reti di produzioni disaggregate è indispensabile per la crescita del 5G. L’integrazione di routing e O-RAN in un’unica piattaforma garantisce benefici agli operatori in termini di costo e operativi. Unito alla tecnologia Intel e al software DU di Rakuten, il routing stack disaggregato di Juniper offre agli operatori una soluzione unica per offrire servizi 5G differenziati come lo slicing della rete».

Sviluppato grazie alla pluriennale esperienza e know-how di Rakuten nelle reti cloud native e Open RAN, il software RAN containerizzato di Altiostar, azienda controllata da Rakuten Symphony, i processori Next Generation Xeon D Processors e il software FlexRAN di Intel e il routing stack cloud nativo carrier-grade di Juniper, Symware garantirà agli operatori nuove opportunità di creare innovazione con le proprie reti, ampliando e proteggendo la propria supply chain.

Symware sarà disponibile nella prima metà del 2022 tramite Rakuten Symphony.