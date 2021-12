ServiceNow è Leader nell’Enterprise Service Management

ServiceNow è stata nominata Leader nell’Enterprise Service Management, secondo il report Forrester Wave™: Enterprise Service Management (ESM), Q4 2021.

Stando a quanto riportato dalla società in una nota ufficiale, il merito di questo riconoscimento è da attribuirsi al principale elemento di differenziazione di ServiceNow, ovvero la sua offerta basata su una singola piattaforma, un singolo modello di dati e un’unica architettura, oltre a una continua innovazione delle funzionalità avanzate della piattaforma, come l’intelligenza artificiale, il machine learning e il Natural Language Query (NLQ).

Secondo il report, “Strategicamente, ServiceNow rimane il fornitore ESM più ambizioso sul mercato, con l’obiettivo di promuovere l’automazione, i servizi per i dipendenti e i miglioramenti dell’esperienza che offre ai clienti… L’ampiezza e la profondità delle capacità di ServiceNow non hanno eguali nello sviluppo delle funzionalità di base della piattaforma, e questo aumenta il numero di funzioni basate sull’intelligenza artificiale, oltre a estenderne di nuove, come il customer success management (CSM) e l’AIOps”.

A sua volta, nella medesima nota ufficiale, Blake McConnell, SVP of Employee Workflow Products di ServiceNow, ha fatto sapere che: «Siamo convinti che questo riconoscimento da parte di Forrester sottolinei il nostro impegno nel fornire flussi di lavoro che non solo sbloccano la produttività in tutta l’azienda, ma consentono anche grandi esperienze e una migliore efficienza operative in un ambiente di lavoro in continua evoluzione».

Una copia gratuita del rapporto Forrester ESM Wave è disponiile qui.