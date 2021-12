La Enterprise Architecture di MEGA si conferma “leader”

Per il tredicesimo anno consecutivo Gartner ha posizionato MEGA International come Leader nel suo Magic Quadrant for Enterprise Architecture Tools, pubblicato il 9 novembre 2021 e scritto da Gilbert van der Heiden, Akshay Jhawar e Nolan Hart. Il rapporto ha esaminato 16 società di Enterprise Architecture, valutando la loro completezza di visione e capacità di esecuzione.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da Luca de Risi, Chief Operating Officer di MEGA: «Siamo molto orgogliosi che Gartner ci riconosca e posizioni nel mercato come leader da ben 13 anni consecutivi. Riteniamo che questo rifletta il successo ottenuto da MEGA nell’aiutare i nostri clienti a sbloccare il potere dei dati per migliorare le prestazioni aziendali, accelerare la crescita e costruire un’organizzazione a prova di futuro. Forniamo un prodotto di Enterprise Architecture di nuova generazione che sta cambiando il settore e consolidando ulteriormente la nostra posizione di mercato come leader».

Con la piattaforma HOPEX di MEGA un’esperienza utente ancora migliore

Quest’anno MEGA si è concentrata sulla nuova versione della sua piattaforma HOPEX, aggiornando l’intera suite di prodotti con un focus specifico sui miglioramenti dell’usabilità, che semplificano ulteriormente la soluzione per una esperienza utente ancora migliore. È stata inoltre introdotta una nuova soluzione di data governance che consente alle organizzazioni di comprendere e governare efficacemente il modo in cui i dati vengono acquisiti, utilizzati e trasformati.

Disponibile on-premise o tramite cloud pubblico o privato, la soluzione HOPEX di MEGA integra Enterprise Architecture, processi aziendali, gestione del rischio e intelligence dei dati su un’unica piattaforma collaborativa condivisa. Automazione, modelli e best practice aiutano gli architetti aziendali a ridurre al minimo gli sforzi e ad accelerare il time-to-value. Gli algoritmi di HOPEX offrono informazioni intelligenti che consentono agli utenti e alle parti interessate di collaborare e vedere dove e come dare priorità ai risultati aziendali.

Con una presenza globale e ambiziosi programmi per i partner in tutto il mondo, MEGA può servire le organizzazioni ovunque svolgano la loro attività.