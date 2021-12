Extreme Trusted Delivery per le nuove infrastrutture

Extreme Networks ha annunciato Extreme Trusted Delivery, una soluzione per i carrier progettata per proteggere l’infrastruttura strategica di rete e garantire che funzioni come previsto senza interferenze, indipendentemente dal luogo. Trusted Delivery protegge l’infrastruttura strategica per la fornitura di servizi in siti remoti e non presidiati, così come negli ambienti di co-locazione e data center dove l’accesso condiviso alla struttura può costituire una potenziale minaccia.

Con l’aumento dei cyberattacchi, la sicurezza della catena di approvvigionamento diventa ancora più importante e richiede una tecnologia di rete all’avanguardia lungo l’infrastruttura. Trusted Delivery permette agli amministratori di rete di convalidare i componenti hardware, i processi di avvio e il sistema operativo (OS) per tutto il ciclo di vita del dispositivo – senza che questo comprometta le funzionalità del dispositivo – mitigando il rischio di cyberattacchi alla supply chain.

Trusted Delivery: i principali vantaggi

. Una base sicura per il futuro

Con Trusted Delivery, Extreme offre un ulteriore livello di sicurezza ai service provider che stanno incominciando ad abbandonare le soluzioni legacy e garantisce una base solida, sicura e validata, all’infrastruttura delle nuove reti. La funzione Trusted Delivery è disponibile immediatamente su tutta la serie Extreme 8000, compresi gli switch Extreme 8520 ed Extreme 8720 per data center e reti periferiche mobili, e consente la verifica della sicurezza e delle prestazioni dei dispositivi durante il loro funzionamento, per semplificare la fase di implementazione dell’infrastruttura.

. Una verifica dell’hardware più semplice

L’avvio controllato permette agli operatori di verificare l’hardware e i processi di avvio da remoto senza spegnere il dispositivo, in modo da risparmiare tempo e risorse e prevenire le interruzioni del servizio. L’implementazione è abilitata da un Hardware Root of Trust (HWRoT) basato su microcontrollore e su un Trusted Platform Module (TPM). Inoltre, con l’attestazione remota, Extreme offre un’ulteriore verifica del funzionamento corretto del dispositivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Brad Casemore, Research VP Datacenter and Multicloud Networks di IDC: «Gli attacchi alle catene di fornitura stanno crescendo in frequenza e sofisticazione, per cui è molto importante riuscire a verificare le prestazioni e la sicurezza dei dispositivi, in ogni momento, senza interrompere il servizio o inviare un tecnico in loco. Con Trusted Delivery, Extreme offre una soluzione che aiuta le aziende a garantire la protezione degli investimenti in infrastrutture IT grazie alla possibilità di controllare l’affidabilità e la sicurezza dei dispositivi per tutto il loro ciclo di vita».