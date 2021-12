TIBCO Leader Quadrante Magico Gartner MDM

TIBCO Software , specialista globale nei dati enterprise, consente ai propri clienti di connettere, unificare e predire in modo accurato i risultati di business con l’obiettivo di vincere le sfide data-driven più complesse. TIBCO ha annunciato di essere stata nominata Leader nel Quadrante Magico Gartner 2021 per il Master Data Management (MDM), per la sesta volta consecutiva. Questo annuncio segue il recente piazzamento nella categoria Leader nel report Forrester Wave: Master Data Management, Q4 2021.

“Le imprese digitali devono muoversi velocemente e il successo delle applicazioni è corroborato dalla propria abilità ad accedere ai dati in modo più veloce e più smart”, ha affermato Mark Palmer, vice presidente senior responsabile di Progetto per TIBCO. “TIBCO realizza le soluzioni di cui hanno bisogno le imprese moderne per combinare meglio i processi relativi ai dati, rendendoli semplici da integrare nell’ambiente applicativo di un’organizzazione. Quando l’azienda ha una visione a 360 gradi dei dati, può reagire più velocemente ai cambiamenti, collaborare in modo più efficace e trasformare processi con maggiore sicurezza”.

TIBCO EBX è una soluzione leader di MDM e data asset management che aiuta molte organizzazioni in tutto il mondo nell’utilizzo migliore dei propri dati evitando silos e assicurando la qualità dei dati in tempo reale. L’approccio all-in-one della soluzione alla gestione, governo e consumo di qualsiasi dato condiviso, sia che si tratti di dati interni o esterni, master, reference, gerarchici o metadati è ideale per le imprese che condividono asset di dati attraverso una soluzione unificata multidominio. EBX è un componente fondamentale della visione di TIBCO di un’architettura di data fabric, aumentando, semplificando e automatizzando le funzioni di data management per garantire a chiunque l’impiego delle proprie soluzioni all’interno di un’organizzazione.

Il report Gartner Magic Quadrant for Master Data Management 2021 ha valutato i punti di forza e le accortezze inerenti a 16 vendor. Centrale per quanto riguarda la scelta di un vendor in ciascun Quadrante è la sua abilità di esecuzione e la completezza della visione.

Secondo il report Gartner Magic Quadrant for Master Data Management 2021: “I Leader dimostrano forza in profondità su tutto il range di funzioni MDM, comprese funzioni core dettagliate come caratteristiche critiche di una soluzione MDM. I Leader si rivolgono a tutti i settori di mercato, geografie, domini di dati e casi d’uso. Le loro soluzioni supportano il multidominio e le opzioni di deployment alternative quale SaaS. Offrono un supporto eccellente ai ruoli di business e includono una user experience di livello superiore”.

Per maggiori informazioni, cliccare per leggere una copia gratuita del report completo Gartner Magic Quadrant for Master Data Management 2021.