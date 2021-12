Scuole e studenti più sicuri con TIBCO GatherSmart

TIBCO Software ha annunciato come la propria soluzione avanzata di tracciamento dei sintomi da COVID-19, TIBCO GatherSmart , giochi un ruolo importante nel supportare scuole e istituti superiori nel corso della pandemia per creare un ambiente sicuro e responsabile per insegnanti e studenti.

Per Nelson Petracek, global chief technology officer di TIBCO: «La pandemia ha avuto effetti devastanti per tutti, ma in particolare i nostri giovani hanno vissuto cambiamenti significativi nelle loro vite in un periodo così breve. È estremamente gratificante constatare come la tecnologia possa supportare un ritorno a scuola sicuro, consentire il ritorno attento di studenti e insegnanti e di conseguenza promuovere l’apprendimento continuo e le interazioni sociali. GatherSmart, semplice nel progetto ma potente nelle proprie applicazioni, fa emergere gli insight necessari alle scuole e alle organizzazioni per prendere le decisioni più ardue. GatherSmart automatizza i controlli richiesti per assicurare il ritorno in sicurezza di tutti gli individui; in un certo senso, diventa il guardiano che fa sì che le istituzioni siano più sicure per tutti».

Utilizzato dalle istituzioni educative e da organizzazioni di ogni dimensione, GatherSmart, un’iniziativa di TIBCO4Good, è una soluzione a basso costo per le imprese e le comunità che vogliano monitorare COVID-19 in modo proattivo. Costruita sulla base di TIBCO Connected Intelligence Cloud, l’offerta viene utilizzata come soluzione di tracciamento dei sintomi che può essere integrata in applicazioni enterprise e in data set per un monitoraggio più olistico attraverso la combinazione di API.

Scuola Luterana Immanuel, Illinois, USA

La Scuola Luterana Immanuel dell’Illinois ha iniziato il tracciamento del COVID-19 utilizzando un sistema basato su carta e gestito da membri dello staff che inserivano manualmente risposte degli studenti e dei genitori all’ingresso di scuola per tenere traccia di sintomi e temperature. Quando la scuola ha deciso di aver bisogno di un sistema più affidabile, il responsabile IT, Bill McLane, ha suggerito l’impiego di GatherSmart.

Come affermato da McLane: «Con l’aiuto di TIBCO abbiamo implementato e avviato GatherSmart in una settimana, e ora più dell’80% del nostro corpo studenti e dello staff lo utilizzano. I genitori lo usano quando accompagnano i figli e GatherSmart accelera in modo notevole l’entrata in sicurezza dei bambini a scuola. L’applicazione ha un tremendo successo e continueremo ad applicarla fino alla fine della pandemia».

Università statale Morgan, Maryland

Cercando un modo sicuro per accogliere gli studenti nel campus per la stagione scolastica, la Morgan State University in Maryland ha deciso di implementare GatherSmart.

Per Adebisi Oladipupo, Sc. D., vicepresidente della Divisione di Information Technology e CIO della Morgan State University: «Abbiamo collaborato con TIBCO per implementare una soluzione adeguata, basata sulla tecnologia, che potenziasse i protocolli sanitari e di sicurezza che abbiamo messo in campo per proteggere la nostra comunità Morgan durante la pandemia”, ha affermato. “La semplicità d’uso dell’applicazione GatherSmart ha permesso a membri della nostra comunità, anche i meno tecnologici tra noi, di essere attori attivi nell’accrescere la sicurezza del nostro ambiente, incrementando la serenità offerta».

TIBCO GatherSmart è stata progettata per offrire una soluzione sicura e semplice da gestire per organizzazioni di tutti i tipi e di ogni dimensione al ritorno al lavoro e a scuola, adeguandosi a una vita post-pandemica.