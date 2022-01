Ivanti Neurons for IIoT: efficienza operativa garantita

Ivanti Wavelink, la business unit di Ivanti per le soluzioni di supply chain, lancia Ivanti Neurons for Industrial Internet of Things (IIoT) per aiutare le aziende ad automatizzare e ottimizzare ulteriormente le proprie operazioni di Supply Chain. Con Ivanti Neurons for IIoT, le aziende potranno implementare rapidamente applicazioni scalabili da integrare a processi esistenti, ottenendo una maggiore efficienza operativa.

Questo annuncio rientra in un periodo particolarmente delicato, dovuto allo stato di crisi della Supply Chain a livello internazionale, generato da una consistente carenza di manodopera, da una scarsa gestione della distribuzione e da una mancanza di visibilità della Supply Chain end-to-end. Per contrastare questi problemi, le aziende dei diversi settori verticali, tra cui trasporto e logistica, produzione, petrolio e gas, sanità e vendita al dettaglio, stanno cercando dei modi per accelerare le iniziative di trasformazione digitale, rivoluzionando le operazioni della Supply Chain.

Ivanti Neurons for IIoT: i vantaggi per le organizzazioni

Oggi, molti magazzini e centri di distribuzione dispongono di dispositivi intelligenti, tra cui trasportatori, sensori, telecamere, robot e cobot. Tuttavia, le connessioni tra tutte queste tecnologie possono risultare complesse, costose e talvolta rischiose. Con Ivanti Neurons for IIoT, le aziende possono sviluppare applicazioni low-code o no-code che automatizzano e migliorano i processi della Supply Chain, offrendo anche nuove funzionalità.

Il vantaggio per le organizzazioni consiste nell’integrare senza interruzioni queste innovative applicazioni IIoT nelle operazioni esistenti, ottenendo un miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza operativa. Per esempio, la piattaforma Ivanti Neurons for IIoT si integra rapidamente con Ivanti Velocity utilizzando il suo client MQTT integrato per portare l’automazione IIoT nei processi di lavoro esistenti, evitando di investire in costose modifiche WMS.

Ivanti Neurons for IIoT consente di connettere macchine, dispositivi, operatori e sistemi per massimizzare la produttività, sviluppare le conoscenze e migliorare la visibilità.

Di seguito si elencano funzionalità e vantaggi principali:

Connettere : Ivanti Neurons for IIoT integra continuamente i dati dai dispositivi connessi e dalle applicazioni tecnologiche operative, tra cui Ivanti Velocity, per garantire un repository a fonte unica per i diversi dati aziendali.

: Ivanti Neurons for IIoT integra continuamente i dati dai dispositivi connessi e dalle applicazioni tecnologiche operative, tra cui Ivanti Velocity, per garantire un repository a fonte unica per i diversi dati aziendali. Creare: Con un generatore di flussi di lavoro low-code/no-code, Ivanti Neurons for IIoT fornisce funzionalità di abilitazione delle applicazioni per consentire alle imprese di implementare soluzioni rapide.

Con un generatore di flussi di lavoro low-code/no-code, Ivanti Neurons for IIoT fornisce funzionalità di abilitazione delle applicazioni per consentire alle imprese di implementare soluzioni rapide. Analizzare: Ivanti Neurons for IIoT offre strumenti e funzionalità per estrapolare le informazioni dai dati, consentendo una comprensione approfondita dell’ambiente e l’individuazione di opportunità di miglioramento.

Ivanti Neurons for IIoT offre strumenti e funzionalità per estrapolare le informazioni dai dati, consentendo una comprensione approfondita dell’ambiente e l’individuazione di opportunità di miglioramento. Automatizzare: In un’unica piattaforma, Ivanti Neurons for IIoT gestisce i flussi di lavoro della produttività, ottimizza i dispositivi per ottenere massime prestazioni e migliora l’automazione dei processi.

In un’unica piattaforma, Ivanti Neurons for IIoT gestisce i flussi di lavoro della produttività, ottimizza i dispositivi per ottenere massime prestazioni e migliora l’automazione dei processi. Visualizzare: Con dashboard contestuali, che forniscono informazioni cross-device in tempo reale, analisi approfondite e raccomandazioni predittive, Ivanti Neurons for IIoT semplifica il processo decisionale.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Brandon Black, Vice President Senior e General Manager di Ivanti Wavelink: «Siamo entusiasti di poter consolidare la nostra posizione di leadership nel campo della produttività aziendale mobile, ampliando la nostra presenza nel mercato dell’IIoT e in quello della Supply Chain. Siamo pronti a supportare i clienti a incrementare la propria produttività all’interno della Supply Chain attraverso Ivanti Neurons for IIoT. Ad esempio, le aziende possono installare dei beacon di geolocalizzazione su rimorchi e container, permettendo ai responsabili del cantiere di sapere esattamente quando arriveranno gli articoli, adeguando di conseguenza il personale a disposizione. In sintesi, Ivanti Neurons for IIoT distribuisce le informazioni all’interno delle aziende, generando numerosi casi applicativi».

Secondo Gartner, “la crescente complessità e volatilità stanno costringendo le aziende della Supply Chain a regolare i propri investimenti tecnologici per allinearsi alle esigenze di resilienza, agilità e operazioni intelligenti. I leader di questo settore considerano, gran parte delle tecnologie emergenti come soluzioni centrali per le proprie attività nelle quali è necessario investire. Le principali aree di interesse e sono: il miglioramento del processo decisionale, la formazione dei dipendenti attraverso l’intelligenza artificiale integrata, le analisi avanzate e il funzionamento at the edge con l’Internet of Things (IoT)“.

Per Jacques Deckert, Business Strategy and Innovation Director di TIMCOD Group: «Il mercato della Supply Chain è in piena espansione e gli strumenti utilizzati in questo settore stanno subendo una rivoluzione paragonabile a quella dell’Industria 4.0. TIMCOD ha scelto di integrare e proporre ai suoi clienti Ivanti Neurons for IIoT perché, al di là delle prestazioni tecnologiche della soluzione, Ivanti è esperta di business e qualificata nel fornire soluzioni per i professionisti della logistica. Difatti, molti clienti di TIMCOD hanno già mostrato il proprio interesse in Ivanti Neurons for IIoT».

Come concluso da Samuel Eveille, Technical and New Technologies Director di TIMCOD Group: «Ivanti Neurons for IIoT ha catturato la nostra attenzione per diversi motivi. La tecnologia della piattaforma è completamente allineata con il boom nel mercato degli strumenti No-Code, che accelerano lo sviluppo ottimizzando i costi di implementazione della soluzione. Inoltre, Ivanti, avvalendosi della propria esperienza, ha creato un ambiente in grado di semplificare al cliente il processo aziendale in modo veloce e intuitivo. Siamo convinti che questa piattaforma avrà un futuro molto promettente».