Ilona Simpson è il nuovo CIO EMEA di Netskope

Netskope, leader SASE, ha annunciato la nomina di Ilona Simpson (nella foto) come CIO per l’area EMEA. Con una lunga esperienza nel mondo tecnologico, Ilona opererà dalla Germania e lavorerà a stretto contatto con Neil Thacker, CISO EMEA, supportando i clienti Netskope nella protezione delle loro strategie digitali e nell’implementazione di architetture aderenti al modello SASE.

Dirigente molto apprezzata, il nuovo CIO EMEA ha precedentemente ricoperto ruoli di CIO e di Senior IT in importanti aziende del settore automotive, supply chain, utilities e dei beni di consumo, tra cui Porsche, DHL, Adidas, Aston Martin e innogy (EON). Ilona, porta in Netskope una conoscenza approfondita del percorso e delle sfide affrontate anche da altri CIO che cercano di rendere le loro strutture organizzative agili e semplici, garantendo al contempo la sicurezza e gestendo minacce e rischi.

Mike Anderson, Global Chief Digital and Information Officer di Netskope ha commentato: “Abbiamo costruito le nostre infrastrutture in periodi in cui la forza lavoro lavorava prettamente negli uffici e le applicazioni e i dati erano ospitati nei data center. Vogliamo aiutare le aziende a riprogettare i loro ambienti per un modello ibrido di lavorare e per un mondo cloud-first, consentendo in definitiva ai lavoratori di lavorare in modo sicuro e produttivo ovunque essi si trovino. Per farlo, abbiamo bisogno di un gruppo di esperti internazionali che abbiano maturato le stesse esperienze dei nostri CIO. Ilona ha coperto a lungo questo ruolo presso prestigiosi marchi, e siamo incredibilmente entusiasti dell’esperienza che porterà in Netskope e ai nostri clienti in Europa”.

“In qualità di CIO ho sperimentato in prima persona come la cyber security possa evolvere dall’essere un ostacolo fino a diventare un abilitatore. Ritengo che il cambiamento più importante per raggiungere questo obiettivo sia modificare la relazione tra sicurezza e prestazioni per rimuovere quei compromessi che creano attrito”, ha affermato Ilona Simpson. “In passato mi sono confrontata con altre aziende tecnologiche sui diversi ruoli, ma la visione di Netskope – e l’architettura che ha costruito per dare concretezza a quella visione – rende Netskope diversa. Ogni conversazione che ho avuto con il team di Netskope è stata stimolante. Sin dalla sua fondazione, il ritmo con cui Netskope si è mossa, la brillantezza tecnologica che ha dimostrato e la comprensione del mercato che possiede sono incredibilmente allettanti e alla fine mi hanno portato a realizzare che questa era la squadra di cui volevo far parte”.

L’anno scorso, Netskope ha raccolto $ 300 milioni in nuovi investimenti, raggiungendo una valutazione post-money di $ 7,5 miliardi oltre alla rapida crescita in un mercato che i principali analisti stimano raggiungerà i 30 miliardi di dollari entro il 2024. L’azienda ha ampliato in modo significativo la propria squadra in EMEA negli ultimi mesi, rafforzando la leadership in quest’area al fine di supportare meglio le organizzazioni locali nel loro viaggio verso SASE.

Netskope continua anche ad espandere il suo NewEdge Security Private Cloud nel mondo, anche in EMEA. É ora la security cloud privata più grande e con le prestazioni più elevate al mondo. NewEdge offre connettività di livello carrier e servizi di sicurezza in linea in tempo reale, consentendo di implementare la sicurezza all’edge ovunque e ogni volta che è necessario.