Amadeus sceglie ServiceNow per accelerare la trasformazione verso il cloud pubblico

ServiceNow, specialista globale nei workflow digitali, annuncia che Amadeus, leader nella tecnologia travel, ha scelto la Now Platform per accelerare e garantire la migrazione delle proprie operazioni nel cloud pubblico. Come parte di un importante sforzo di trasformazione per l’azienda, Amadeus sfrutterà la Now Platform per consentire ai team di sviluppo di innovare rapidamente e offrire un nuovo modo di lavorare in un mercato travel in continua evoluzione.

Per oltre 30 anni, Amadeus ha fatto affidamento sui propri strumenti e datacenter interni per costruire e fornire soluzioni critiche che aiutano le compagnie aeree, gli aeroporti, gli hotel, le linee ferroviarie, i motori di ricerca, le agenzie di viaggio, i tour operator e altri operatori travel a gestire le operazioni e migliorare l’esperienza di viaggio, miliardi di volte l’anno, in tutto il mondo.





Rimanendo fedele al proprio obiettivo di “dare forma al futuro dei viaggi e utilizzare una tecnologia migliore per compiere viaggi migliori”, il passaggio al cloud rappresenta per Amadeus un cambiamento significativo nella strategia aziendale principale, che richiede un vero partner di innovazione. Insieme a ServiceNow, forte dei vantaggi del cloud, Amadeus ridimensionerà e innoverà la propria attività che connette oltre 1,6 miliardi di persone all’anno con i fornitori di viaggi locali in oltre 190 Paesi, anticipando meglio le tendenze e il comportamento dei clienti

“Il nostro obiettivo aziendale di connettere e trasformare il settore dei viaggi si basa su un’infrastruttura resiliente”. Ha affermato Sylvain Roy, Senior Vice President Technology, Platforms Engineering, Amadeus. “Attraverso ServiceNow, Amadeus avrà il potere di fornire ai clienti esperienze, disponibilità e scelte ancora migliori, nonché eccellenza operativa, resilienza ed efficienza. Sfruttando le soluzioni ServiceNow, Amadeus trarrà vantaggio da operazioni di assistenza clienti perfettamente connesse”.

Per migliorare ulteriormente l’efficienza e l’eccellenza nell’erogazione dei servizi, Amadeus ha implementato le soluzioni ServiceNow IT Service Management Pro (ITSM), IT Operations Management Enterprise (ITOM) e Customer Service Management Pro (CSM) per:

Controllare i nuovi processi e avere una panoramica a 360° sulle prestazioni dei sistemi informativi. Attraverso la Now Platform, le informazioni possono essere condivise nell’intera organizzazione, dai team di sviluppo a quelli di assistenza clienti. I team Amadeus possono avere una visione completa e condivisa delle architetture cloud native e dell’integrità dei microservizi, e questo consente loro di collaborare meglio

Consentire ai team DevOps di portare autonomamente l’innovazione sul mercato più velocemente, tramite funzionalità di automazione end-to-end, offrendo al contempo funzionalità di correzione automatica

Sfruttare i vantaggi finanziari del cloud regolando i consumi e trasformandoli in base alle esigenze del mercato, in particolare per le prenotazioni di viaggio

Adottare rapidamente nuove modalità di lavoro come chatOps, Site Reliability Engineering e Site Reliability Operations, migrando al mondo Infrastructure-As-Code supportato da ServiceNow

“In qualità di leader nel settore della tecnologia travel, Amadeus sta dimostrando la capacità di innovare, adattarsi ed essere sempre un passo avanti”. Ha dichiarato Yannis Daubin, Area Vice President e General Manager di ServiceNow, Francia. “ServiceNow migliora il mondo del lavoro, e supporta l’automazione accelerata di Amadeus. La Now Platform consentirà ad Amadeus di raggiungere gli obiettivi aziendali e fornire un miglior customer service digitale, aumentando al contempo le innovazioni per il futuro dei viaggi”.