Akamai con FS-ISAC per una supply chain del finance più sicura

FS-ISAC, l’unica comunità globale di condivisione di cyber-intelligence focalizzata esclusivamente sui servizi finanziari, ha annunciato il lancio del programma Critical Providers, progettato per rafforzare la sicurezza della supply chain del settore finanziario. Poiché i fornitori di servizi critici ospitano, collegano e proteggono una percentuale sempre più sostanziale dell’infrastruttura degli istituti finanziari, FS-ISAC ha creato il programma per promuovere la collaborazione continua e la condivisione delle informazioni tra le aziende associate e i rispettivi fornitori. Ciò rafforzerà le difese e la preparazione del settore contro le minacce informatiche sofisticate.

Akamai Technologies aderisce al programma Critical Providers come membro fondatore per aiutare a facilitare un dialogo bidirezionale con il settore finanziario sull’intelligence relativa alle minacce e sulle tattiche dei criminali informatici.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Teresa Walsh, Global Head of Intelligence di FS-ISAC: «A seguito dell’adozione da parte dei servizi finanziari di nuove tecnologie in grado di semplificare le modalità in cui operano e servono i clienti, i fornitori di servizi critici sono diventati al contempo un importante alleato del settore e un target dei criminali informatici. Il programma garantirà ai nostri membri di ricevere in modo efficiente informazioni sulla sicurezza accurate e tempestive dai propri fornitori di servizi critici. In caso di incidente su larga scala, ciò consentirà ai nostri membri di agire e/o rimediare rapidamente, e di avere a disposizione tutti i dati pertinenti per informare le principali parti interessate».

Per Boaz Gelbord, Chief Security Officer, Akamai: «Siamo onorati di essere tra i fondatori di questo importante programma e ci congratuliamo con FS-ISAC per aver assunto un ruolo di leadership nel facilitare la comunicazione diretta tra i fornitori di servizi critici e il settore finanziario. Saremo lieti di condividere le informazioni che siamo in grado di osservare dal punto di vista unico della nostra piattaforma edge distribuita a livello globale, ascoltare le esperienze degli altri membri e collaborare per mitigare i rischi attuali e futuri».

In occasione di un incidente o di una minaccia informatica su larga scala che coinvolge il settore e i relativi fornitori di servizi critici, il programma sfrutterà i canali di comunicazione dedicati di FS-ISAC per accelerare la diffusione di informazioni accurate necessarie per affrontare i rischi immediati e mantenere al sicuro il settore.