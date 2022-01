TeamSystem è Identity Provider SPID

TeamSystem è stata accreditata da AGID come Identity Provider SPID (anche se, al momento, non figura nell’elenco pubblicato sul sito ufficiale).

Si tratta di un ulteriore importante traguardo, che premia i costanti investimenti della società in Ricerca & Sviluppo e permette a TeamSystem di continuare a rafforzare il proprio posizionamento distintivo nell’ambito della trasformazione digitale.

Le identità digitali SPID rilasciate a uso personale sono ormai 27 milioni. Secondo i dati dell’Osservatorio Digital Identity della School of Management del Politecnico di Milano, più della metà degli italiani è in possesso di un’identità digitale, con una penetrazione maggiore tra i più giovani: l’87% nella popolazione di età compresa tra 18 e 24 anni, il 34% nella fascia 65-74 e solo il 14% per gli utenti over 75.

In questo quadro, il servizio TeamSystem ID – abilitato per lo SPID Professionale – sarà a disposizione di tutti gli utenti che operano sulle piattaforme proprietarie di TeamSystem, garantendo accesso sicuro ed efficace ai diversi applicativi e servizi.

All’interno di questo percorso, inoltre, gli studi commercialisti potranno avere un’ulteriore opportunità di business e diventare Registration Authority Officer (R.A.O), ovvero soggetti incaricati alla verifica dell’identità personale ai fini del rilascio dello SPID.

L’integrazione delle piattaforme TeamSystem con lo SPID crea un vero e proprio ecosistema di servizi digitali, all’interno del quale diversi soggetti pubblici e privati collaborano e si scambiano informazioni attraverso le applicazioni e la tecnologia, con i massimi standard di sicurezza nella gestione di identità e dati.

L’adozione e l’integrazione con l’ecosistema SPID da parte dei fornitori privati di servizi digitali è un chiaro passo verso la semplificazione, l’innovazione e una gestione dei dati con standard di sicurezza sempre più elevati.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Tommaso Cohen, Chief Operating Officer & CFO di TeamSystem: «La volontà di portare sul mercato soluzioni di ultima generazione e di affiancare il Paese nel suo percorso di digitalizzazione sono linee guida fondamentali della nostra strategia di Ricerca & Sviluppo. Questo risultato premia il lavoro che tutto il nostro team porta avanti con grande impegno e i significativi investimenti che allochiamo per evolvere costantemente le nostre piattaforme e i nostri software con l’obiettivo di accompagnare con successo la trasformazione digitale del business di imprese e professionisti».