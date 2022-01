Data protection: 3 consigli da Commvault

In occasione dell’annuale Data Privacy Day, che si celebrerà il prossimo 28 gennaio, Commvault accende i riflettori sull’importanza di una corretta strategia di data protection. Lo fa attraverso Sergio Feliziani, country manager di Commvault Italia, di cui di seguito riportiamo i suggerimenti.

La maggior parte delle aziende ha in atto strategie di protezione dei dati, ma spesso si tratta di soluzioni legacy che devono essere modernizzate. Spesso, infatti, queste soluzioni sono il frutto di integrazione di prodotti diversi che, per quanto complementari, non riescono a garantire una effettiva e valida protezione delle informazioni vitali dell’azienda.

In altri casi si cerca di applicare patch per renderle adeguate al panorama delle minacce di oggi, ma questo ha un effetto limitato sulla data protection ed anche in tali casi i dati sono vulnerabili. Per essere sicuri che le strategie attuali siano adatte ai tempi moderni, il budget dovrebbe essere allocato per investire in nuove soluzioni di protezione dei dati. Al momento non vediamo un’adozione di massa di queste nuove tecnologie da parte delle aziende, ma ci aspettiamo che la situazione cambi gradualmente, in quanto il mercato stesso si sta ancora modernizzando.

Ci stiamo muovendo nella giusta direzione, ma c’è ancora molto da fare.

L’aspetto più importante della data protection è la rapidità con cui possono essere ripristinate le informazioni perse, qualora dovesse verificarsi lo scenario peggiore. Per garantire che i dati possano essere recuperati velocemente, le aziende dovrebbero adottare le seguenti best practice: