KPMG sceglie l’incident response di SentinelOne

KPMG LLP utilizzerà la piattaforma Singularity XDR di SentinelOne per automatizzare il rilevamento e la risposta ai cyberattacchi. Inoltre, sfrutterà SentinelOne per valutare il grado di compromissione dei propri clienti.

Come spiegato in una nota ufficiale da David Nides, Principal, KPMG: «Il costante incremento di attacchi informatici richiede tecnologie all’avanguardia e servizi strategici per mitigare efficacemente il rischio. Questi incidenti sono caratterizzati da forte pressione, tempi ristretti e possibili perdite finanziare e reputazionali. La piattaforma Singularity XDR di SentinelOne può contribuire ad accelerare l’attività di rilevamento e risposta alle minacce più avanzate».

Il team Cyber Security Services di KPMG ha gestito le violazioni più rilevanti a livello mondiale. KPMG può sfruttare la piattaforma Singularity XDR di SentinelOne e Storyline Active Response (STAR) nella fase di risposta agli incidenti. Inoltre, la tecnologia AI-powered di SentinelOne offre funzionalità in grado di ridurre le minacce e attivare un’azione di remediation e di rollback del ransomware.

Nel 2021, l’acquisizione da parte di SentinelOne di Scalyr, piattaforma di analisi dei dati su scala cloud-native che alimenta SentinelOne XDR, permette a KPMG di sfruttare questa tecnologia per integrare, correlare, controllare ed analizzare con rapidità i dati. Inoltre, offre informazioni immediate sugli endpoint, ovunque essi si trovino, in un’unica posizione centralizzata.

Per Nicholas Warner, COO di SentinelOne: «Anche i millesimi di secondo sono importanti in situazioni di violazione. La risposta agli incidenti conferma l’importanza della piattaforma automatizzata di SentinelOne, in grado di offrire visibilità, protezione e risposta alla velocità della macchina. È un onore essere inclusi tra le funzionalità di risposta agli incidenti di KPMG Cyber Security Services, consentendo alle organizzazioni globali di prevenire e rispondere ad attacchi sofisticati avvalendosi di esperti fidati».