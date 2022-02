MEGA ed Eracent: visibilità completa sulle applicazioni

MEGA International, azienda di software specializzata nell’enterprise architecture per 13 anni consecutivi, ha stretto una partnership con Eracent, vendor di riferimento nell’area del Software Asset Management (SAM) e dell’IT Asset Management (ITSM) grazie a soluzioni automatizzate che aiutano le organizzazioni ad affrontare le sfide della gestione delle licenze software e delle risorse informatiche. Questa partnership offre alle aziende la possibilità di ottenere una visibilità completa sulle applicazioni installate in locale o nel cloud, utilizzando il rilevamento automatico multipiattaforma e la gestione del ciclo di vita delle tecnologie.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Luca de Risi, Chief Operating Officer di MEGA: «Abbiamo stretto questa partnership tecnologica con Eracent per offrire ai clienti una capacità ancora maggiore di comprendere il valore aziendale degli asset IT, fornendo visibilità sulle capacità e sui processi aziendali supportati da queste risorse. Man mano che le aziende accelerano le loro iniziative di trasformazione digitale, è fondamentale valutare la criticità delle applicazioni per capire quali sono essenziali per supportare le iniziative di business strategiche. Con questa nuova partnership, il nostro obiettivo è aiutare i clienti a definire processi di gestione delle risorse più efficienti, ridurre i rischi per la sicurezza derivanti dall’obsolescenza della tecnologia e ottimizzare l’uso delle risorse IT, delle licenze software e degli abbonamenti».

Le caratteristiche principali e i vantaggi che le organizzazioni possono aspettarsi da questa partnership software includono:

• Rilevazione automaticamente delle tecnologie e delle applicazioni installate in locale e nel cloud per gestire al meglio i cicli di vita della tecnologia.

• Accelerazione del time to value, riducendo notevolmente il tempo e lo sforzo necessari per riempire il repository dell’enteprise architecture, documentando lo stato attuale.

• Miglioramento dell’allineamento tra IT e obiettivi aziendali e una maggiore capacità di concentrarsi sulla definizione dello stato futuro, necessario per supportare i progetti di trasformazione.

La tecnologia di Eracent è perfettamente integrata nelle soluzioni HOPEX IT Portfolio Management e HOPEX IT Business Management di MEGA, garantendo ai gestori del portafoglio IT la possibilità di scoprire rapidamente le tecnologie utilizzate dalla loro organizzazione. In questo modo è possibile normalizzarle per inizializzare l’inventario delle applicazioni e recuperare i cicli di vita dei componenti della tecnologia software, comprese le date di fine vita (EOL) e di fine supporto (EOS) all’interno di una libreria online, evitando così i rischi per la sicurezza derivanti da tecnologie o applicazioni non più mantenute .

Per William Choppa, amministratore delegato di Eracent: «In Eracent siamo molto soddisfatti del fatto che i clienti di MEGA saranno in grado di massimizzare il valore che ricevono dalla piattaforma HOPEX, sfruttando dati completi e accurati sulle tecnologie che stanno utilizzando. Alcune delle organizzazioni più famose al mondo hanno beneficiato dell’utilizzo di ITMC Discovery e della libreria di dati dei prodotti IT-Pedia e siamo ansiosi di poter instaurare un forte rapporto con MEGA e i loro clienti».