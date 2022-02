E-commerce di applicativi in una e-boutique esclusiva

L’acquisto digitale è un atto spersonalizzante? Dipende da ciò che si acquista. L’offerta digitale è sconfinata e spesso chi acquista è aiutato nelle scelte dalle esperienze di altri acquirenti. Ma ovviamente c’è acquisto e acquisto. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha recentemente aperto un nuovo e-shop per le sue SMART Skills, ma il nuovo negozio elettronico non ha le caratteristiche di tanti siti di e-commerce.

È molto più una e-boutique nella quale l’acquirente, la microimpresa, l’artigiano, il commerciante il piccolo professionista, si avvale del consiglio e della collaborazione del proprio commercialista, una sorta di personal shopper di lusso. Una boutique virtuale nella quale il commercialista guida all’acquisto il suo cliente nell’ottica della collaborazione e del miglioramento sia dell’efficienza operativa dello Studio sia della capacità del piccolo imprenditore di sviluppare analisi e previsioni dall’accesso ai dati che derivano dall’ecosistema di Fattura SMART.

Se l’avvio della fatturazione elettronica in Italia ha significato per molti l’allontanamento dal commercialista, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha invece fin da subito costruito un applicativo, Fattura SMART, ed il suo ecosistema, le SMART Skills, per rafforzare il binomio Studio Cliente nell’ottica della collaborazione per la crescita reciproca.

Fattura SMART è un applicativo che ha incontrato un ampio consenso.

Con oltre 400mila rilasci di utenze si colloca tra gli applicativi di fatturazione elettronica più apprezzati ed utilizzati in Italia. Ma la filosofia e il concetto di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è sempre stato quello di collocare il professionista al centro dell’attività contabile e amministrativa della sua clientela, sgravandolo dall’operatività a basso valore aggiunto ma aumentando, attraverso il digitale, le sue possibilità consulenziali.

La valorizzazione della consulenza del commercialista al suo cliente passa per la collaborazione.

Fattura SMART è un applicativo nativamente collaborativo e sul quale è stato via via costruito un ecosistema in costante fase di ampliamento.

Il primo passo è stato quello dell’avvicinare la clientela del professionista ad un nuovo sistema digitale di fatturazione attraverso un tool semplice, intuitivo e immediatamente utilizzabile.

Non appena acquisita la manualità e una nuova attitudine comportamentale e di collaborazione tra commercialista e cliente, ecco aggiungersi le SMART Skills, l’allargamento dell’applicativo Fattura SMART con nuove funzionalità che hanno alla base la volontà di dare accesso ai dati anche alle microimprese, ai professionisti e alle PMI.

Un nuovo universo che le aziende più strutturate conoscono già attraverso gli ERP e le collegate capacità di analisi e di interpretazione dei dati. Un mondo al quale è opportuno che anche le aziende più piccole abbiano accesso per migliorare e sviluppare le proprie attività.

Ma come accedere alle SMART Skills?

Oggi è proprio l’applicativo Fattura SMART che propone al suo utilizzatore, con la guida del suo commercialista, l’accesso ad un’area di acquisto nella quale trovare l’ecosistema di applicativi collegati.

Una sorta di boutique digitale nella quale l’utente può approfondire la conoscenza delle nuove funzionalità specialistiche di Fattura SMART e acquisirle con la guida e la consulenza del professionista.

La scelta condivisa e l’attivazione del professionista, che così condivide con il proprio cliente l’accesso all’applicativo, rafforza il concetto di collaborazione tra Studio e Cliente.

Avere un quadro completo e accedere comunemente ai dati che l’ecosistema della SMART Skills, unitamente a Fattura SMART, consente al professionista di essere consulente con una visione sempre più d’insieme delle attività del suo Cliente.

La capacità interpretativa e di lettura dei dati che Fattura SMART e il suo ecosistema di Skills rilascia, completa il binomio formato dal Cliente e dal suo commercialista.

Dunque un nuovo e-shop non per alienare ma per incrementare la collaborazione, certi anche del fatto che Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia arricchirà il negozio virtuale con molti nuovi applicativi sviluppati nel solco della collaborazione, dell’accesso ai dati e in definitiva allo sviluppo.