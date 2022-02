Per Mandiant è tempo di Advantage Attack Surface

Mandiant, azienda specializzata nelle attività di difesa e risposta agli incidenti, annuncia l’integrazione di Attack Surface Management all’interno della piattaforma Mandiant Advantage, a seguito dell’acquisizione di Intrigue avvenuta nell’agosto 2021.

Mandiant Advantage Attack Surface Management permette alle aziende di ottenere una visibilità della propria presenza digitale e di concentrarsi sulle vulnerabilità che con più probabilità verranno usate dagli aggressori. Grazie a questa visibilità, le organizzazioni possono adottare un approccio proattivo alla sicurezza informatica e ottenere la certezza di non essere esposte alle emergenti minacce.

L’evoluzione degli ambienti IT, guidata da un rapido passaggio al cloud, dall’adozione di device connessi e dall’aumento della forza lavoro da remoto, sta generando un numero crescente di nuove minacce particolarmente sofisticate. Senza una visione d’insieme dell’intera superficie di attacco, tra cui le componenti legacy, gli asset “dimenticati” e applicazioni così dette di “shadow IT”, le organizzazioni non hanno modo di sapere se sono a rischio e, di conseguenza, non sono in grado di colmare in modo comprensivo i gap di sicurezza.

Attack Surface Management è un modulo progettato per risolvere le problematiche di sicurezza su larga scala, consentendo alle organizzazioni di visionare la propria presenza digitale attraverso lo sguardo di un attaccante. Realizzata appositamente per ambienti dinamici, distribuiti e presenti nel cloud, l’offerta completa e automatizzata combina le funzioni di visibilità estesa con un monitoraggio continuo e con la prioritizzazione delle vulnerabilità basandosi sull’attuale panorama delle minacce. Di conseguenza, le organizzazioni sono in grado di ottenere una visione immediata e fattibile del profilo di rischio attuale. L’ampia integrazione e l’allineamento con programmi di sicurezza, con gli strumenti di sicurezza di terze parti e con i set specialistici di dati esterni consentono alle organizzazioni un’ulteriore riduzione del rischio.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Jon Oltsik, Senior Principal Analyst e ESG Fellow: «Possedere una sicurezza informatica efficace parte da una solida gestione dei propri asset. Tuttavia, il rapido aumento della numerosità e della complessità dei moderni ambienti IT rende questa gestione estremamente impegnativa. Le organizzazioni leader sono consapevoli che non possono proteggersi dalle vulnerabilità che non sono state loro notificate e stanno pertanto adottando strumenti che consentano di avere una visione completa della superficie di attacco includenti quindi anche quelle vulnerabilità che insistono sugli asset “dimenticati”, sulle componenti legacy e sui sistemi di “shadow IT”. Mandiant Advantage Attack Surface Management può aiutare i team di sicurezza a soddisfare la crescente domanda di visibilità aziendale completa ed estesa, fornendo al contempo un monitoraggio continuo delle vulnerabilità e gli approfondimenti necessari per dare priorità ai rischi».

Per Mike Armistead, Senior Vice President, Mandiant Advantage Products di Mandian: «Gli ambienti IT continuano a espandersi ed evolversi, rendendo fondamentali, ma sempre di difficile gestione, la scoperta e il monitoraggio continuo di tutte le risorse digitali. Attack Surface Management consente alle organizzazioni di restare al passo con la propria presenza digitale che è in continua evoluzione e di dare priorità al rischio sulla base di informazioni aggiornate sulle minacce. Siamo felici di fornire questa capacità di analisi ai nostri clienti e di presentare, inoltre, ulteriori innovative offerte sulla piattaforma Mandiant Advantage, così da aiutare le organizzazioni a comprendere, dare priorità e restare in vantaggio rispetto alle minacce».